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Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este viernes 30 de octubre

Este viernes 30 de octubre, Tucumán presenta un clima mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre 15° y 30°. La humedad será del 68% y se espera viento leve del norte.

30/10/2026 | 00:26Redacción Cadena 3

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Clima en Tucumán: pronóstico del tiempo para el 30 de octubre

FOTO: Clima en Tucumán: pronóstico del tiempo para el 30 de octubre

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Este viernes 30 de octubre, el clima en Tucumán se caracterizará por un cielo con nubes cubiertas, lo que generará una sensación de frescura durante la mañana. La temperatura actual es de 19°, con una sensación térmica de 19° y una humedad del 68%. La visibilidad es buena, alcanzando los 9000 metros, y el viento sopla a 5 m/s desde el norte.

En cuanto a las temperaturas para el día, se espera una mínima de 15° y una máxima que podría llegar a los 30°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán estables a lo largo del día, lo que podría generar una sensación térmica más fresca en las horas de la mañana y un leve aumento hacia la tarde.

El pronóstico indica que, a medida que avance el día, las nubes podrían dar paso a algunas lluvias moderadas, especialmente hacia la tarde y la noche. Es recomendable que los habitantes de Tucumán estén preparados para posibles precipitaciones y lleven consigo un paraguas si planean salir.

En los próximos días, el clima en Tucumán seguirá presentando condiciones similares. El sábado 31 de octubre se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 33°, con lluvias moderadas. El domingo 1 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima de 32°, también con probabilidad de lluvias. Para el lunes 2 de noviembre, se prevé una mínima de 20° y una máxima de 30°, manteniendo la tendencia de lluvias moderadas. Finalmente, el martes 3 de noviembre, la mínima será de 16° y la máxima de 22°, con lluvias esperadas.

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