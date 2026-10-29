FOTO: El gobernador de San Juan destacó las oportunidades del RIGI: "Esto beneficia a todos".

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, afirmó que los grandes proyectos mineros representan una oportunidad para ampliar la participación de empresas argentinas en la cadena de proveedores del sector. “Esto beneficia a todos los argentinos y a todos los rubros que van a participar, de estas licitaciones tan importantes”, sostuvo en diálogo con Cadena 3.

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Las declaraciones se producen durante la primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (Rigi), que se desarrolla este jueves en la Estación Fluvial de Rosario, con 43 empresas operadoras y más de 2.100 reuniones comerciales previstas.

Orrego explicó que los proyectos mineros requieren inversiones iniciales en infraestructura, campamentos y servicios, lo que genera demanda para distintos sectores industriales. En ese contexto, destacó las posibilidades para empresas de otras provincias.

“Córdoba es un claro representante de la metalmecánica del país, pero también lo es Santa Fe y también lo es Entre Ríos”, señaló.

El mandatario aclaró que San Juan promueve la contratación de proveedores locales mediante su legislación de desarrollo minero, aunque reconoció que la escala de los nuevos emprendimientos plantea exigencias adicionales para las empresas.

“Se precisa de un tamaño mayor, de una empresa que preste más servicio para estos proyectos tan importantes y tan grandes”, afirmó.

Empleo y actividad económica

Consultado sobre el impacto laboral de las inversiones, Orrego aseguró que la actividad comienza a reflejarse en la demanda de trabajadores y personal técnico.

“Nosotros, en relación al año pasado, hemos podido tener más empleos registrados, un poco más y, en cuanto a las empresas, en vez de cerrar empresas han abierto nuevas empresas”, indicó.

Sin embargo, advirtió que esa evolución no alcanza para revertir las dificultades económicas. “De una crisis económica no se sale de un día para otro y más cuando ha durado tantos años”, señaló.

El gobernador agregó que la generación de empleo dependerá del avance de las obras y de las licitaciones. Según explicó, los proyectos requieren trabajadores calificados y distintos oficios que pueden ser provistos tanto por empresas sanjuaninas como por firmas de otros sectores y regiones.

Previsibilidad

Orrego también se refirió a las condiciones necesarias para sostener las inversiones y destacó la importancia de la estabilidad fiscal, la seguridad jurídica y las reglas claras.

Para el mandatario, la coordinación entre los gobiernos y el sector privado resulta determinante para transmitir confianza a los inversores.

“La Argentina tiene que brindarle al mundo un mensaje claro”, afirmó. Y agregó: “Lo que el mundo precisa, claramente, es previsibilidad”.

En ese sentido, sostuvo que la articulación debe incluir a los gobiernos nacional y provinciales, las empresas proveedoras y las cámaras sectoriales.

Finalmente, identificó al campo, la minería y la energía como sectores relevantes para la economía argentina. Sobre la actividad energética, mencionó tanto las fuentes renovables como el petróleo y el gas.

“Estos motores tienen que funcionar todos”, concluyó, al insistir en la necesidad de que los distintos sectores puedan desarrollarse de manera complementaria.