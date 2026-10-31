Córdoba prepara un operativo sanitario y de seguridad para recibir a más de un millón de peregrinos

Córdoba avanza con los preparativos para recibir al papa León XIV con un amplio despliegue sanitario, de seguridad y asistencia.

Durante la mañana de éste sábado se lleva adelante en las instalaciones de FAdeA el ensayo general del operativo que se implementará durante la visita del Sumo Pontífice, con la participación de representantes de las distintas áreas involucradas.

El dispositivo contempla la presencia de hospitales de campaña, médicos del Gobierno provincial, efectivos de Gendarmería, policías, bomberos, rescatistas y voluntarios. El objetivo es coordinar el trabajo de todos los equipos y garantizar la atención y el cuidado de los peregrinos que llegarán a la provincia.

Alejandro Villafañe, instructor e integrante del área de salud del Arzobispado de Córdoba, en diálogo con Cadena 3 explicó que el equipo sanitario del Episcopado cuenta con una fuerza efectiva de 1.300 personas.

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Se trata de médicos, paramédicos, enfermeros y rescatistas que estarán distribuidos estratégicamente para responder ante cualquier eventualidad.

"Venimos a cuidarlos y justamente hemos pensado un sistema de sanidad y seguridad para que todo el mundo pueda estar tranquilo y que esto sea una fiesta verdaderamente para todos", expresó Villafañe durante una entrevista realizada desde FAdeA.

Uno de los aspectos centrales del ensayo será evaluar el desplazamiento de los equipos sanitarios entre la multitud, especialmente ante las altas temperaturas. Los paramédicos deberán recorrer los distintos sectores para asistir a quienes lo necesiten y distribuir agua. Además, habrá puntos de hidratación especialmente dispuestos para los asistentes.

La organización también contempla la coordinación de los equipos de comunicación y prensa. Voluntarios trabajan en la planificación de la cobertura para los periodistas nacionales e internacionales que acompañarán la visita papal, incluidos los enviados y vaticanistas que viajarán junto al Pontífice.

En ese sentido, se definirá la distribución de traductores de inglés, italiano, portugués y otros idiomas entre las carpas destinadas a la prensa internacional y nacional, de acuerdo con las necesidades de cada sector.

La cobertura periodística también tendrá un importante despliegue. Cadena 3 dispondrá de personal y unidades especiales para transmitir durante toda la jornada. Uno de sus camiones ingresará al predio el sábado, luego de superar los controles correspondientes de Gendarmería.

Según lo previsto por la organización, las puertas para el ingreso de peregrinos se abrirán el lunes a las 18. En cuanto a la convocatoria, las estimaciones ya superan los 800.000 asistentes y existe la posibilidad de que la concurrencia exceda el millón de personas, solamente en el sector cercano a FAdeA. La ciudad de Córdoba también espera una importante llegada de peregrinos y misioneros.

A este despliegue se suma la participación de más de 8.000 voluntarios, una cifra que representa un récord para Córdoba. Aunque no todos estarán presentes en FAdeA durante el ensayo, cada equipo trabaja en la organización de las tareas que tendrá asignadas.

Con este ensayo general, las distintas áreas comienzan a ajustar los últimos detalles de un operativo de gran magnitud, pensado para acompañar la llegada de miles de personas y garantizar que la visita de León XIV se desarrolle con asistencia, seguridad y organización.

Informe de Chema Forte