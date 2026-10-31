En vivo

El Show de Cadena 3

Ulises Llanos

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Estudiantes (LP) vs. Instituto

Argentina

En vivo

El Show de Cadena 3

Ulises Llanos

Rosario

En vivo

La Última Jugada

Estudiantes vs. Instituto

La Plata

En vivo

Previa Heat

Música

En vivo

El Aguante

Conrado Vicens

En vivo

Momento manijero

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Milan derrota a Inter y le quita el invicto en un emocionante clásico italiano

Con un contundente 3-1, Milan se acerca a la cima de la Serie A. Lazio podría liderar si vence a Cagliari este domingo.

31/10/2026 | 21:36Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Pulisic, Moreira y Modric se unen en el festejo del Milan.

FOTO: Pulisic, Moreira y Modric se unen en el festejo del Milan.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 31 de octubre (NA) -- Milan logró un importante triunfo al vencer 3-1 a su eterno rival, Inter, en un emocionante clásico que tuvo lugar en el estadio San Siro. Este resultado le permite al equipo milanés acercarse a la parte alta de la tabla de la Serie A, aunque Inter se mantiene en la primera posición, aunque de manera transitoria, tras la disputa de la décima fecha.

Con esta victoria, Milan se posiciona en el cuarto lugar de la clasificación, mientras que su rival, Inter, que contó con Lautaro Martínez en el once inicial, sigue en la cima junto a Lazio. Sin embargo, el equipo de la capital puede superarlo si logra al menos un empate o una victoria ante Cagliari este domingo.

El encuentro fue testigo de un estadio colmado donde Milan se llevó el gran placer de derrotar a Inter y quitarle el invicto. Los goles del local fueron anotados por el estadounidense Christian Pulisic y el francés Adrien Rabiot, quienes abrieron el marcador. A pesar de que Alessandro Bastoni descontó para Inter, el belga Diego Moreira selló el triunfo con el tercer gol.

Por otro lado, Roma aprovechó la caída de Inter para escalar en la tabla, logrando una abultada victoria de 5-2 sobre Udinese en condición de visitante. En este encuentro, destacaron los goles de Bryan Cristante, el portugués Rodrigo Mora, el neerlandés Donyel Malen, el marfileño Evan Ndicka y Daniele Ghilardi. Por parte del local, marcaron Nicoló Zaniolo y Matteo Palma.

Asimismo, Bologna se impuso 2-1 a Monza, en un partido donde el visitante, que tuvo al argentino Exequiel Zeballos como titular, comenzó ganando con un gol del uruguayo Gustavo Varela de penal, pero luego Tommaso Pobega y Federico Bernardeschi también desde los doce pasos, dieron vuelta el resultado.

La jornada de la Serie A continuará este domingo con varios encuentros, entre los que se destacan Como-Venezia, Lazio-Cagliari, Frosinone-Torino, Lecce-Genoa y Juventus-Napoli. El lunes, será el turno de Sassuolo-Fiorentina y Atalanta-Parma.

Lectura rápida

¿Qué equipo ganó el clásico?
Milan venció a Inter por 3-1 en el clásico italiano.

¿Qué impacto tuvo el resultado en la tabla?
Milan se posiciona cuarto, mientras que Inter sigue primero, aunque Lazio puede superarlo.

¿Quiénes anotaron los goles del partido?
Los goles de Milan fueron de Pulisic, Rabiot y Moreira; Bastoni descontó para Inter.

¿Qué otros partidos se jugaron en la jornada?
Roma goleó a Udinese 5-2 y Bologna superó a Monza 2-1.

¿Cuándo se jugarán los próximos partidos?
Los partidos restantes de la jornada se jugarán el domingo y el lunes.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf