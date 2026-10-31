Milan derrota a Inter y le quita el invicto en un emocionante clásico italiano

Buenos Aires, 31 de octubre (NA) -- Milan logró un importante triunfo al vencer 3-1 a su eterno rival, Inter, en un emocionante clásico que tuvo lugar en el estadio San Siro. Este resultado le permite al equipo milanés acercarse a la parte alta de la tabla de la Serie A, aunque Inter se mantiene en la primera posición, aunque de manera transitoria, tras la disputa de la décima fecha.

Con esta victoria, Milan se posiciona en el cuarto lugar de la clasificación, mientras que su rival, Inter, que contó con Lautaro Martínez en el once inicial, sigue en la cima junto a Lazio. Sin embargo, el equipo de la capital puede superarlo si logra al menos un empate o una victoria ante Cagliari este domingo.

El encuentro fue testigo de un estadio colmado donde Milan se llevó el gran placer de derrotar a Inter y quitarle el invicto. Los goles del local fueron anotados por el estadounidense Christian Pulisic y el francés Adrien Rabiot, quienes abrieron el marcador. A pesar de que Alessandro Bastoni descontó para Inter, el belga Diego Moreira selló el triunfo con el tercer gol.

Por otro lado, Roma aprovechó la caída de Inter para escalar en la tabla, logrando una abultada victoria de 5-2 sobre Udinese en condición de visitante. En este encuentro, destacaron los goles de Bryan Cristante, el portugués Rodrigo Mora, el neerlandés Donyel Malen, el marfileño Evan Ndicka y Daniele Ghilardi. Por parte del local, marcaron Nicoló Zaniolo y Matteo Palma.

Asimismo, Bologna se impuso 2-1 a Monza, en un partido donde el visitante, que tuvo al argentino Exequiel Zeballos como titular, comenzó ganando con un gol del uruguayo Gustavo Varela de penal, pero luego Tommaso Pobega y Federico Bernardeschi también desde los doce pasos, dieron vuelta el resultado.

La jornada de la Serie A continuará este domingo con varios encuentros, entre los que se destacan Como-Venezia, Lazio-Cagliari, Frosinone-Torino, Lecce-Genoa y Juventus-Napoli. El lunes, será el turno de Sassuolo-Fiorentina y Atalanta-Parma.