Talleres recuperó la sonrisa: goleó a Riestra en el Bajo Flores y salió del fondo de la tabla

Talleres volvió a ganar y consiguió un triunfo fundamental para recuperar confianza. El equipo de Omar De Felippe goleó 3-0 a Deportivo Riestra este sábado en el Bajo Flores, por la fecha 15 del Torneo Clausura, y sumó tres puntos importantes tanto para salir del fondo de la Zona B como para mejorar su situación de cara a los promedios de la próxima temporada.

Valentín Fascendini, Mateo Cáceres y el uruguayo Agustín Álvarez Martínez fueron los autores de los goles de la "T", que mostró contundencia en los momentos decisivos y aprovechó sus oportunidades para construir una victoria que necesitaba desde lo futbolístico y, especialmente, desde lo anímico.

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¡¡CIERREN TODO, ES UN GOLAZO!! El ex-Boca Valentín Fascendini sacó un zurdazo fenomenal de larga distancia y marcó el primero de Talleres vs. Riestra. ¡DE LUJO! ?? ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/c5A0llZv01 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 31, 2026

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Con este resultado, el Matador llegó a los 12 puntos, alcanzó la línea de Riestra —al que supera por diferencia de gol— y dejó atrás el último puesto de la Zona B. Además, quedó dos unidades por encima de Central Córdoba, que todavía debe disputar su partido.

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Fascendini abrió el camino para Talleres

El encuentro comenzó con un ritmo discreto. Durante buena parte de la primera etapa, ninguno de los dos equipos consiguió imponer condiciones ni generar situaciones claras para lastimar al rival.

En ese contexto, Talleres encontró la manera de romper el cero a los 25 minutos. Valentín Fascendini tomó la pelota fuera del área y sacó un potente remate de media distancia que pegó en el palo y terminó dentro del arco para establecer el 1-0.

El gol le permitió al conjunto cordobés jugar con mayor tranquilidad, aunque el desarrollo no tuvo grandes modificaciones antes del descanso.

Cáceres y Álvarez Martínez sentenciaron la goleada

En el complemento se mantuvo la tendencia de un partido con pocas situaciones de peligro. Con la ventaja a su favor, Talleres buscó administrar el resultado mientras Riestra intentaba encontrar espacios para llegar al empate.

Omar De Felippe decidió mover el banco a partir de los 15 minutos. Mateo Cáceres ingresó por Rick y, más tarde, Diego Valoyes, Juan Sforza y Santiago Fernández reemplazaron a Valentín Depietri, Federico Fattori y Valentín Fascendini.

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¡QUÉ ZAPATAZO, MATEO! Caceres se tuvo fe desde lejos, sacó un derechazo imposible para Marino Arzamendia y firmó el segundo de Talleres vs. Riestra. ?? ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/OjVAE5CDPl — SportsCenter (@SC_ESPN) October 31, 2026

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Las modificaciones dieron resultado. A los 23 minutos, luego de un pase corto de Sforza, Cáceres sacó un potente derechazo desde afuera del área que se metió junto a un palo. Con una definición similar a la del primer gol, el volante amplió la ventaja y puso el 2-0.

La "T" no se conformó y cinco minutos después encontró el tercero. Agustín Álvarez Martínez ingresó al área, se acomodó y sacó un gran remate de derecha que se clavó en el ángulo para sellar el 3-0 definitivo.

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¡¡PARTIDO DE GOLAZOS!! ¡INFERNAL DERECHAZO AL ÁNGULO DE AGUSTÍN ÁLVAREZ PARA EL TERCERO DE TALLERES VS. RIESTRA! ?? ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/l4Y0dGNXRm — SportsCenter (@SC_ESPN) October 31, 2026

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Talleres vuelve a Córdoba con aire para el cierre del torneo

La victoria representa un alivio para el equipo de De Felippe, que necesitaba sumar para abandonar el último puesto de su zona y comenzar a construir una recuperación después de una campaña irregular.

Los tres puntos también tienen valor pensando en la tabla de promedios de 2027, un objetivo que el Matador deberá atender en la próxima temporada.

Talleres cerrará su participación en el Clausura frente a su gente, cuando reciba a Estudiantes de La Plata en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 16. La programación del encuentro será definida este domingo.

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