Qué reveló el examen forense del escalofriante asesinato de una familia en Merlo

FOTO: Tragedia en Merlo: un hombre asesinó a su familia y luego se suicidó

La investigación por el cuádruple crimen ocurrido en la localidad de Mariano Acosta, partido bonaerense de Merlo, sumó detalles estremecedores. Los primeros exámenes forenses determinaron que la madre y sus tres hijos recibieron dos disparos en la cabeza, mientras que el hombre señalado como autor de los asesinatos presentaba una sola herida de arma de fuego.

El hecho ocurrió el jueves en una vivienda de la calle Mercedes al 2400, entre Ensenada y Dinamarca. Allí fueron encontrados los cuerpos de los cinco integrantes de una familia de origen venezolano que se había instalado en el barrio hacía aproximadamente un mes, luego de vivir en Marcos Paz.

Las víctimas fueron identificadas como Evelyn Carolina Rivero Mejías, de 41 años, analista de sistemas, y sus hijos Dan Velkan, de 14; Alan Nehru, de 12; y Nicole Valentina, de 10. El principal sospechoso es el padre de familia, Mahatma Eyvind Soihit Meza, de 44 años, quien también fue hallado muerto en el domicilio.

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Qué revelaron las primeras pericias forenses

Fuentes judiciales indicaron que los primeros estudios realizados sobre los cinco cuerpos establecieron que la mujer y los tres chicos tenían dos impactos de bala en la cabeza cada uno.

En el caso de Soihit Meza, en cambio, los peritos detectaron un único disparo en la sien izquierda. Junto a su cuerpo, los investigadores encontraron una pistola calibre 9 milímetros, marca Sarsilmaz.

A partir de las lesiones constatadas, los investigadores sospechan que el hombre habría disparado contra su pareja y sus hijos y que habría efectuado más de un disparo contra cada una de las víctimas para asegurarse de provocarles la muerte. Luego, según la principal hipótesis de la causa, se habría suicidado.

Cómo descubrieron la masacre en la vivienda de Merlo

El hallazgo se produjo después de que Evelyn Carolina Rivero Mejías no se presentara a trabajar. Ante la falta de respuestas a sus llamados, un compañero decidió acercarse hasta la casa familiar.

Al llegar, golpeó la puerta, pero nadie respondió. Entonces se asomó por una ventana y observó los cuerpos dentro de la propiedad. De inmediato, dio aviso al 911.

Los primeros datos de la investigación indicaron que los cinco integrantes de la familia estaban en una misma habitación y presentaban heridas de arma de fuego en la cabeza.

Vecinos de la zona, un barrio de casas bajas y poco tránsito, aseguraron haber escuchado disparos durante las primeras horas del jueves, casi de madrugada. Sin embargo, en ese momento no se había realizado ninguna denuncia policial.

La investigación quedó a cargo de fiscales de Morón

La causa está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 8 de Morón, a cargo de los fiscales Adriana Suárez Corripio y Nicolás Filippini.

Personal de Policía Científica trabajó en la vivienda para relevar la escena y recolectar elementos de interés para la investigación.

Mientras avanzan las pericias, la principal hipótesis sostiene que Soihit Meza asesinó a su pareja y a sus tres hijos y luego se quitó la vida. Los primeros resultados forenses aportaron elementos centrales para reconstruir la mecánica de la tragedia.