River busca un golpe a Boca en el Superclásico para definir su futuro en el semestre

Buenos Aires, 31 de octubre (NA) - River, dirigido por Leonardo Ponzio, podría poner en jaque un final de año prometedor para Boca si logra llevarse la victoria en el Superclásico que se disputará en la "Bombonera". La escuadra de Rodolfo Arruabarrena lucha por diversos títulos, pero una derrota podría complicar su posición en la tabla anual.

El "Millonario" se encuentra en una situación complicada: ha perdido su margen de error para clasificar a la próxima Copa Libertadores a través de la tabla anual. Con 52 puntos, necesita superar a Independiente Rivadavia e Instituto (53 puntos cada uno), Gimnasia (54), Vélez (55) y Argentinos (57) en los dos partidos que le restan.

Boca, por su parte, se encuentra en la final de la Copa Sudamericana, que se llevará a cabo el 21 de noviembre ante Atlético Mineiro, y en las semifinales de la Copa Argentina, donde se medirá el 14 de noviembre contra Banfield. Además, está a solo dos puntos de Rosario Central en la lucha por el campeonato anual y el acceso a los playoffs del Clausura.

Aunque llega con menos pergaminos, River tiene una oportunidad única de dar un golpe justo antes de las definiciones que enfrenta Boca para cerrar el año. Un triunfo podría afectar anímicamente a su eterno rival, que hasta ahora ha mostrado un rendimiento sólido en las diferentes competencias.

Para Ponzio, una victoria significaría contar con el respaldo necesario para continuar como director técnico de cara al 2027. Su futuro también dependerá de si logra clasificar o no a la próxima edición de la Copa Libertadores.

De cara al trascendental duelo que se disputará este domingo a las 15:00 hs en la "Bombonera", el técnico de Núñez enfrenta la baja de Aníbal Moreno, quien se resintió de una lesión en la zona lumbar.

Lucas Martínez Quarta regresará al equipo titular tras cumplir una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, formando pareja en la defensa con Nicolás Otamendi, mientras que Lautaro Rivero, quien anotó el gol del triunfo ante Racing, quedará fuera del once inicial.

En la delantera, Lucas Beltrán se impuso en la competencia por un lugar a Sebastián Driussi, y estará acompañado por Ángel Correa. En el mediocampo, Tomas Galván es preferido sobre Lautaro Pereyra.

Así, la formación inicial con la que River buscará la hazaña será: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Lucas Silva, Tobías Andrada, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.