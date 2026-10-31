Fórmula 1: Colapinto 12° y Hamilton logra su primera pole con Ferrari en el Hermanos Rodríguez

Lewis Hamilton logró esta tarde su primera pole con Ferrari en la clasificación del GP de Ciudad de México de Fórmula 1 disputada en el Autódromo Hermanos Rodríguez -4.304 mts.- del Distrito Federal. El siete veces campeón puso fin a una sequía de tres años sin conseguirlo y lo hizo con el estrecho margen de 9 milésimas de segundo sobre George Russell de Mercedes. Franco Colapinto de Alpine fue 12°.

El argentino, que atravesó la Q1 en 15° puesto, a 1.176s de Hamilton, no consiguió el paso a la Q3 a pesar de mejorar su performance en Q2 y quedar a 0.912s de Lewis. Su P12, a 0.362s del 10° -su compañero Pierre Gasly-, sin embargo, es una buena posición para comenzar la carrera con expectación de puntos, si puede resolver con bien el trámite estratégico del duro Grand Prix mexicano.

La larga espera de Lewis Hamilton para lograr una *pole position* con Ferrari llegó finalmente a su fin en la clasificación del Gran Premio de Ciudad de México, donde el británico superó a George Russell, de Mercedes, por el margen más estrecho posible.

Una batalla increíblemente reñida por el primer puesto culminó con un esfuerzo final espectacular de Hamilton, quien marcó un tiempo de 1:16.514, alcanzando un nuevo hito al sumar la 105.ª *pole* de su trayectoria en la F1.

Russell se quedó a solo 0,009 segundos, seguido por Charles Leclerc, Max Verstappen —quien bloqueó sus neumáticos en su última vuelta— y el líder del campeonato, Kimi Antonelli; los cinco primeros clasificados quedaron separados por menos de dos décimas de segundo.

El gran ritmo que McLaren mostró en la tercera sesión de entrenamientos libres (FP3) se desvaneció, dejando a Lando Norris en la sexta posición, por delante de un frustrado Isack Hadjar, quien cometió un error en su primer intento de la Q3 del que no pudo recuperarse.

Liam Lawson se clasificó octavo con Racing Bulls, pero perderá una posición debido a su incidente con Verstappen durante la FP2 (al igual que el piloto neerlandés). Por consiguiente, su compañero de equipo, Arvid Lindblad, ascenderá del noveno al octavo puesto, mientras que Pierre Gasly, de Alpine, completa el *top 10*.

La mayor sorpresa de la sesión fue la eliminación de Oscar Piastri en la Q2; su vuelta final, realizada bajo una gran presión, no fue suficiente para superar la 13.ª posición, quedando por detrás de Nico Hülkenberg (Audi, 11.º) y Franco Colapinto (Alpine, 12.º).

Gabriel Bortoleto se hizo con la 14.ª posición al volante del segundo Audi, superando a Ollie Bearman y a Carlos Sainz. Sainz logró clasificarse por delante de su compañero en Williams, Alex Albon, por 14.ª vez esta temporada, mientras que el británico tuvo que conformarse con el 17.º puesto.

Fernando Alonso, que terminó 18.º, también quedó eliminado en la Q1, después de que Aston Martin le ordenara abandonar la sesión debido a un posible problema de presión de agua relacionado con el sistema ERS. Ryo Hirakawa, el piloto más reciente de Haas —quien ha sustituido a Esteban Ocon durante el resto del fin de semana en Ciudad de México—, logró un respetable 19.º puesto en su primera sesión de clasificación en la F1, mientras que Lance Stroll, Sergio Pérez y Valtteri Bottas completaron la clasificación.

La palabra clave -#44 Lewis Hamilton, Scuderia Ferrari-

«¡Vaya! Me he quedado sin palabras», comentó Hamilton, autor de la *pole position*. «Hemos hecho un gran trabajo con la puesta a punto durante todo el fin de semana. Nos hemos esforzado mucho y hemos aprendido bastante de la última carrera. ¡Guau! Conseguir la *pole* aquí... de hecho, ni siquiera sé si había logrado una *pole* aquí anteriormente. Es algo muy especial estar en México y haberlo conseguido. Es mi primera... creo que es mi primera *pole* con Ferrari. Y 105... me gusta ese número».

¿Qué sigue?

El Gran Premio de Ciudad de México 2026, sobre 71 vueltas al circuiton 'Hnos. Rodríguez' comenzará el domingo a las 17:00, horas de nuestro país.

Cadena 3 Motor, sobre un reporte y fotografías de formula1.com y Scuderia Ferrari