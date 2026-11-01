En vivo

Noche y Día

Nora Covassi

Argentina

En vivo

Noche y Día

Nora Covassi

Rosario

En vivo

De fiesta

Música

En vivo

Musical

Música

En vivo

Random domingos

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este domingo 1 de noviembre

Este domingo 1 de noviembre, Mendoza presenta un clima inestable con lluvias ligeras y temperaturas que oscilarán entre 15° y 25°. Se espera un día fresco y nublado, con vientos moderados.

01/11/2026 | 00:21Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Estado del tiempo en Mendoza para el 1 de noviembre

FOTO: Estado del tiempo en Mendoza para el 1 de noviembre

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Mendoza es de light rain, con una temperatura actual de 18°. La sensación térmica se siente un poco más fresca, alcanzando los 18°. La humedad es del 52%, lo que contribuye a una atmósfera algo pesada. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla desde el sur a una velocidad de 4 m/s, lo que puede generar una sensación de frescura en el ambiente. La presión atmosférica se encuentra en 1011 hPa.

El clima hoy domingo 1 de noviembre

Para este domingo, se prevé una temperatura mínima de 15° y una máxima de 25°. A lo largo del día, se espera que las lluvias ligeras continúen, lo que podría afectar la visibilidad y la sensación térmica. La humedad se mantendrá en niveles moderados, y el viento podría intensificarse en algunas áreas, aunque se espera que no supere los 5 m/s. Las condiciones de cielo nublado persistirán durante gran parte del día.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, el pronóstico indica que el lunes 2 de noviembre habrá una mínima de 16° y una máxima de 24°, con cielo parcialmente nublado. El martes 3 de noviembre se espera un día más cálido, con mínimas de 17° y máximas de 29°, bajo un cielo despejado. El miércoles 4 de noviembre, la temperatura mínima será de 15° y la máxima de 22°, con cielo despejado. El jueves 5 de noviembre, se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 29°, también con cielo despejado. Finalmente, el viernes 6 de noviembre, se prevé una mínima de 12° y una máxima de 22°, con posibilidad de lluvias ligeras.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf