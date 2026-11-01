Clima en CABA: cómo estará el tiempo este domingo 1 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en CABA.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en CABA presenta pocas nubes, con una temperatura actual de 18°. La sensación térmica es de 19°, con una humedad del 88%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 4 m/s desde el este.

El clima hoy domingo 1 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 17° y una máxima de 26°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con ráfagas que no superarán los 5 m/s. La humedad se mantendrá alta, lo que puede generar una sensación térmica ligeramente superior a la temperatura real. No se esperan lluvias durante el día, lo que permitirá disfrutar de un domingo mayormente soleado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA traerán variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. Para el lunes 2 de noviembre, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 26°, con cielo parcialmente nublado. El martes 3, la mínima será de 18° y la máxima de 20°, con probabilidad de lluvias ligeras. El miércoles 4, se espera una mínima de 16° y una máxima de 24°, con lluvias moderadas. El jueves 5, el clima mejorará con una mínima de 14° y una máxima de 24°, bajo un cielo despejado. Finalmente, el viernes 6, se prevé una mínima de 13° y una máxima de 19°, con lluvias intensas.