En vivo

Noche y Día

Nora Covassi

Argentina

En vivo

Noche y Día

Nora Covassi

Rosario

En vivo

De fiesta

Música

En vivo

Musical

Música

En vivo

Random domingos

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en CABA: cómo estará el tiempo este domingo 1 de noviembre

Este domingo 1 de noviembre, la temperatura mínima en CABA será de 17°, mientras que la máxima alcanzará los 26°. Se espera un cielo con pocas nubes y condiciones agradables durante el día.

01/11/2026 | 00:05Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Clima en CABA: pronóstico para el domingo 1 de noviembre

FOTO: Clima en CABA: pronóstico para el domingo 1 de noviembre

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en CABA.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en CABA presenta pocas nubes, con una temperatura actual de 18°. La sensación térmica es de 19°, con una humedad del 88%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 4 m/s desde el este.

El clima hoy domingo 1 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 17° y una máxima de 26°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con ráfagas que no superarán los 5 m/s. La humedad se mantendrá alta, lo que puede generar una sensación térmica ligeramente superior a la temperatura real. No se esperan lluvias durante el día, lo que permitirá disfrutar de un domingo mayormente soleado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA traerán variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. Para el lunes 2 de noviembre, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 26°, con cielo parcialmente nublado. El martes 3, la mínima será de 18° y la máxima de 20°, con probabilidad de lluvias ligeras. El miércoles 4, se espera una mínima de 16° y una máxima de 24°, con lluvias moderadas. El jueves 5, el clima mejorará con una mínima de 14° y una máxima de 24°, bajo un cielo despejado. Finalmente, el viernes 6, se prevé una mínima de 13° y una máxima de 19°, con lluvias intensas.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf