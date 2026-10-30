Monopatines y bicicletas ganan terreno en Córdoba y abren un debate sobre el transporte

Por Adrián Simioni

Los monopatines eléctricos, las bicicletas y las motos ganan presencia en las calles de Córdoba como alternativas para los traslados cotidianos. La posibilidad de reducir gastos y contar con mayor autonomía frente a los horarios del colectivo aparece entre los principales atractivos de estas opciones.

El fenómeno abrió un debate en Cadena 3 sobre los cambios en la movilidad urbana y sus consecuencias para el transporte público, la seguridad vial, la circulación por las ciclovías y las condiciones que deben cumplir quienes utilizan vehículos eléctricos.

La posibilidad de cargar algunos de estos vehículos en el hogar y utilizarlos para recorridos urbanos amplía las opciones de quienes buscan depender menos del colectivo.

Córdoba ya cuenta con reglas específicas. La ordenanza 13.320 incorporó los vehículos eléctricos de movilidad individual al Código de Tránsito y exige casco abrochado, luces, elementos reflectantes, bocina y seguro de responsabilidad civil. Para circular por la calzada, establece una edad mínima de 16 años, sin requerir licencia para esa categoría.

La normativa también obliga a utilizar las ciclovías o carriles específicos cuando existen y prohíbe circular por veredas, autopistas y autovías. El límite es de 20 kilómetros por hora en ciclovías y de 30 fuera de ellas. La ausencia de una licencia obligatoria para estos vehículos no los exime de respetar las reglas de tránsito.