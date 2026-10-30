Presunta estafa de US$ 35 millones: los damnificados por Luis Herrera reclaman que siga detenido

Un grupo de personas que denuncian haber sido víctimas de una presunta estafa millonaria se manifestó este viernes en el Centro de Justicia Penal de Rosario. Reclaman que el empresario Luis Herrera y su familia continúen detenidos y cuestionan la posibilidad de que la causa se resuelva mediante un juicio abreviado, con penas menores.

Según indicaron los damnificados, el caso involucra a más de 700 posibles víctimas y un perjuicio económico que rondaría los 35 millones de dólares. Sin embargo, alrededor de 130 personas quedaron incorporadas a la causa judicial, con un monto denunciado que alcanza aproximadamente los 10 millones de dólares.

Silvia, una de las voceras del grupo, cuestionó que una parte de los afectados haya quedado afuera del proceso por no haber realizado la denuncia penal, en algunos casos por desconocimiento o por no contar con recursos para contratar abogados. "Consideramos que la ley está mal, que la Justicia no tiene la balanza equilibrada. Siempre pesa más el que tiene dinero, el que tiene poder", sostuvo.

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Además, manifestó su rechazo a un eventual acuerdo entre la querella y la Fiscalía para avanzar con un juicio abreviado. Las víctimas consideran que esa alternativa podría reducir las penas y evitar que el caso llegue a un juicio oral. "Estamos cansados de pedir justicia", expresó Silvia, quien también reclamó que la esposa y los hijos de Herrera permanezcan detenidos.

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La indignación de los damnificados también está relacionada con el decomiso de bienes de Herrera y su familia, entre ellos propiedades, vehículos de alta gama y una avioneta. "Ellos han vivido como reyes mientras nosotros hemos trabajado toda la vida para poner pesito por pesito", cuestionó la mujer. También contó que algunas víctimas atraviesan situaciones económicas y de salud delicadas, y que necesitan recuperar sus ahorros para afrontar tratamientos y operaciones.

Por último, los damnificados insistieron en que Herrera continúe detenido y reclamaron que no se le conceda el beneficio de la prisión domiciliaria por su edad. Mientras esperan definiciones judiciales, sostienen que todavía hay dinero que no fue recuperado y mantienen el pedido de que se investigue la participación de todo el entorno familiar del empresario.

Informe de Ramiro Porchietti.