Presunta estafa de US$ 35 millones: los damnificados por Luis Herrera reclaman que siga detenido
Más de 700 personas aseguran haber sido perjudicadas y cuestionan la posibilidad de un acuerdo judicial que reduzca las penas del empresario y su entorno familiar.
30/10/2026 | 11:47Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Víctimas de la presunta estafa reclamaron frente al Centro de Justicia Penal
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Cadena 3 Rosario
Un grupo de personas que denuncian haber sido víctimas de una presunta estafa millonaria se manifestó este viernes en el Centro de Justicia Penal de Rosario. Reclaman que el empresario Luis Herrera y su familia continúen detenidos y cuestionan la posibilidad de que la causa se resuelva mediante un juicio abreviado, con penas menores.
Según indicaron los damnificados, el caso involucra a más de 700 posibles víctimas y un perjuicio económico que rondaría los 35 millones de dólares. Sin embargo, alrededor de 130 personas quedaron incorporadas a la causa judicial, con un monto denunciado que alcanza aproximadamente los 10 millones de dólares.
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El tribunal resolvió que el financista y sus hijos continúan en prisión preventiva mientras se define la elevación a juicio oral por una causa que investiga más de 460 hechos de presuntas estafas y un perjuicio millonario.
Silvia, una de las voceras del grupo, cuestionó que una parte de los afectados haya quedado afuera del proceso por no haber realizado la denuncia penal, en algunos casos por desconocimiento o por no contar con recursos para contratar abogados. "Consideramos que la ley está mal, que la Justicia no tiene la balanza equilibrada. Siempre pesa más el que tiene dinero, el que tiene poder", sostuvo.
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Además, manifestó su rechazo a un eventual acuerdo entre la querella y la Fiscalía para avanzar con un juicio abreviado. Las víctimas consideran que esa alternativa podría reducir las penas y evitar que el caso llegue a un juicio oral. "Estamos cansados de pedir justicia", expresó Silvia, quien también reclamó que la esposa y los hijos de Herrera permanezcan detenidos.
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La acusación rumbo a juicio alcanza también a la mujer, con un pedido de 5 años de pena. La Fiscalía pidió elevar una parte a juicio, aunque podrían sumarse más hechos en otra etapa.
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La indignación de los damnificados también está relacionada con el decomiso de bienes de Herrera y su familia, entre ellos propiedades, vehículos de alta gama y una avioneta. "Ellos han vivido como reyes mientras nosotros hemos trabajado toda la vida para poner pesito por pesito", cuestionó la mujer. También contó que algunas víctimas atraviesan situaciones económicas y de salud delicadas, y que necesitan recuperar sus ahorros para afrontar tratamientos y operaciones.
Por último, los damnificados insistieron en que Herrera continúe detenido y reclamaron que no se le conceda el beneficio de la prisión domiciliaria por su edad. Mientras esperan definiciones judiciales, sostienen que todavía hay dinero que no fue recuperado y mantienen el pedido de que se investigue la participación de todo el entorno familiar del empresario.
Informe de Ramiro Porchietti.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió este viernes en Rosario? Un grupo de víctimas de una presunta estafa millonaria se manifestó en el Centro de Justicia Penal de Rosario.
¿Quiénes son los denunciantes? Son más de 700 posibles víctimas que reclaman justicia y la detención de Luis Herrera y su familia.
¿Cuánto dinero se estima que se ha perdido? Se estima un perjuicio económico de alrededor de 35 millones de dólares.
¿Qué piden las víctimas respecto a la causa? Exigen que no se acepte un juicio abreviado que reduzca las penas y que se investigue a todo el entorno familiar de Herrera.
¿Cuál es la situación de los bienes de Herrera? Se han decomisado bienes como propiedades, vehículos de alta gama y una avioneta, lo que genera indignación entre los damnificados.