Brasil alcanza un desempleo del 5,2% en el tercer trimestre de 2026, el más bajo desde 2012

Buenos Aires, 30 octubre (Xinhua/NA) -- Brasil registró una tasa de desempleo de 5,2 por ciento en el tercer trimestre de 2026, el menor nivel para dicho período desde el inicio de la serie histórica en 2012, informó hoy viernes el estatal Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

El valor difundido por el IBGE representa una disminución frente al 5,4 por ciento tenido en el segundo trimestre del año y al 5,6 por ciento en el mismo período de 2025.

De acuerdo con el reporte, el número de personas desocupadas se situó en el lapso de referencia en 5,6 millones, una disminución de 234.000 personas, equivalente al 4 por ciento respecto al trimestre previo.

El IBGE indicó en su reporte que la tasa de desempleo en Brasil implicó 417.000 personas menos (6,9 por ciento) sin trabajo en comparación con el tercer trimestre de 2025.

La población ocupada a su vez alcanzó 103,6 millones de personas, el mayor nivel de la serie histórica iniciada en 2012, tras aumentar 0,6 por ciento en el trimestre, equivalente a 581.000 trabajadores y 1,2 por ciento interanual con 1,2 millones de personas adicionales.

El organismo difundió que también se tuvo un récord de 4,5 millones de empleadores, un incremento del 4,3 por ciento frente al trimestre previo y del 6,4 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado.

La tasa de subutilización de la fuerza laboral se situó por su parte en 13 por ciento, estable frente al 12,9 por ciento del trimestre previo, aunque inferior al 13,9 por ciento de un año antes.

En cuanto al ingreso en Brasil, durante el tercer trimestre del año promedió 3.790 reales (709 dólares), un crecimiento del 3,6 por ciento interanual.