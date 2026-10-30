Colombia refuerza seguridad en Cúcuta ante incremento de violencia y amenazas a civiles

Buenos Aires, 30 octubre (Xinhua/NA) -- El Ministerio de Defensa de Colombia ha informado que inicia un proceso de militarización en Cúcuta, una ciudad fronteriza con Venezuela, bajo la dirección del presidente Abelardo de la Espriella.

Mediante un comunicado en la red social X, el ministerio expresó: "En la Patria Milagro ninguna ciudad ni municipio será presa del miedo. Por orden del presidente Abelardo de la Espriella, Cúcuta contará con un apoyo militar temporal del Ejército de Colombia para respaldar a la Policía y las autoridades locales en la protección de los civiles y la persecución de bandas, terroristas y narcotraficantes".

La dependencia resaltó que este despliegue es crucial para fortalecer la seguridad en Norte de Santander y restablecer el orden en la región después de una serie de ataques contra la Fuerza Pública y la ciudadanía.

Las operaciones de las Fuerzas Militares incluirán la instalación de vehículos blindados en zonas críticas, el apoyo de soldados de Fuerzas Especiales Urbanas mediante controles en diversos puntos y vigilancia aérea con la colaboración de la Fuerza Aérea Colombiana.

El Gobierno también anunció el fortalecimiento del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula), un comando especial destinado a combatir la extorsión, un delito que ha crecido en la región en los últimos meses.

El presidente de la Espriella señaló que, a partir del próximo martes, se implementarán la campaña Esparta y el Bloque Operacional de Seguridad Urbana (BOSUR) para recuperar el control de esta zona fronteriza.

"La próxima semana estaré en Cúcuta para verificar el cumplimiento de estas órdenes, evaluar los avances operacionales y exigir una coordinación efectiva entre nuestras Fuerzas Militares, la Policía Nacional y las autoridades territoriales", anunció el mandatario en sus redes sociales.

Cúcuta ha experimentado un aumento en la violencia en las últimas semanas, destacándose el reciente asesinato del exsecretario de Gobierno, Miguel Castellanos, y un ataque con explosivos contra la policía en el puente internacional Francisco de Paula Santander.