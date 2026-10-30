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Rafael Grossi se posiciona segundo en la votación para la Secretaría General de la ONU

En la reciente votación, Grynspan obtuvo 11 apoyos, mientras que Grossi logró nueve. La carrera por la sucesión de Guterres sigue abierta.

30/10/2026 | 18:07Redacción Cadena 3

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Rafael Grossi

FOTO: Rafael Grossi

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Buenos Aires, 30 de octubre (NA) -- El diplomático argentino Rafael Grossi ha quedado nuevamente en segundo lugar en una votación secreta del Consejo de Seguridad que define al sucesor de António Guterres como secretario general de las Naciones Unidas. En esta ocasión, la exvicepresidenta costarricense Rebeca Grynspan lideró la contienda, aunque Grossi mejoró su número de apoyos en comparación con ocasiones anteriores, según información filtrada a medios internacionales.

Grynspan alcanzó un total de 11 respaldos y cuatro "no apoyos", mientras que Grossi recibió nueve apoyos, con cuatro rechazos y dos "no opinión", lo que lo mantiene en una posición expectante en la contienda.

Esta es la primera vez que el titular del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) logra nueve apoyos, además de obtener el mismo número de rechazos que Grynspan, lo que indica un avance en su candidatura.

Por su parte, la excanciller guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett obtuvo 8-6-1 en la votación. La emiratí Lana Zaki Nusseibeh se unió a la carrera y quedó en cuarto lugar con 7-6-2.

Los otros tres candidatos fueron menos favorecidos: el político ugandés Olara Otunnu (4-11-0) y las diplomáticas ecuatorianas María Fernanda Espinosa (2-10-3) e Ivonne Baki (1-14-0).

Para que un candidato avance hacia la Secretaría General, se requiere obtener al menos nueve votos favorables entre los 15 miembros del Consejo de Seguridad, sin recibir el veto de las potencias permanentes: Estados Unidos, China, Rusia, Francia o Reino Unido.

Los diez miembros no permanentes del Consejo de Seguridad son Bahréin, Colombia, Dinamarca, Grecia, Letonia, Liberia, Pakistán, Panamá, República Democrática del Congo y Somalia.

Una vez que el Consejo de Seguridad llegue a un consenso sobre un candidato, la recomendación será presentada a la Asamblea General, que formalizará la designación del nuevo secretario general.

Lectura rápida

¿Quién quedó segundo en la votación para la ONU?
Rafael Grossi quedó en segundo lugar detrás de Rebeca Grynspan.

¿Cuántos apoyos recibió Grossi?
Grossi recibió un total de nueve apoyos en la votación.

¿Qué necesita un candidato para avanzar?
Se requieren al menos nueve votos favorables y no recibir el veto de las potencias permanentes.

¿Quiénes son otros candidatos en la votación?
Otros candidatos incluyen a Carolyn Rodrigues-Birkett, Lana Zaki Nusseibeh, Olara Otunnu, María Fernanda Espinosa e Ivonne Baki.

¿Cuál es el siguiente paso tras la votación?
El Consejo de Seguridad deberá recomendar un nombre a la Asamblea General para la formalización de la designación.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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