FOTO: Tragedia familiar en Merlo: hallan sin vida a cinco venezolanos en su hogar

Buenos Aires, 30 de octubre (NA) -- Este viernes, se produjo un trágico hallazgo en una vivienda de Merlo, en el oeste del conurbano bonaerense, donde fueron encontrados sin vida los cinco integrantes de una familia venezolana, compuesta por un matrimonio y sus tres hijos.

La intervención policial se originó tras el aviso de un allegado que no había tenido contacto reciente con la familia. Al llegar al domicilio, ubicado en la calle Mercedes al 2.400, los agentes encontraron una escena desgarradora: la mujer y los tres hijos presentaban diversas heridas, mientras que el hombre, también fallecido, tenía un arma sobre sus piernas.

En el lugar se hicieron presentes representantes de la UFI Número 8 y personal de la Policía Científica, quienes comenzaron a investigar lo sucedido. Por el momento, se desconoce el origen de esta masacre que ha conmocionado a la comunidad.

Una de las hipótesis que se barajan es que el padre de familia habría asesinado a sus seres queridos antes de quitarse la vida, lo que añade un componente aún más trágico a esta situación. La investigación continúa para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias que llevaron a este desenlace fatal.