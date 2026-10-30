Alerta amarilla por tormentas y pronóstico de lluvias en Buenos Aires para esta noche
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que afecta a la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, anticipando un escenario de marcada inestabilidad durante las próximas horas.
FOTO: Alerta amarilla por tormentas y pronóstico de lluvias en Buenos Aires para esta noche
Buenos Aires, 30 de octubre (NA)- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una advertencia sobre la llegada de lluvias y tormentas aisladas de diversas intensidades, algunas de las cuales podrían ser localmente fuertes.
Las precipitaciones estarán acompañadas por importantes registros de agua en cortos períodos, posible caída de granizo, ráfagas intensas de viento y actividad eléctrica frecuente.
Se prevé que los valores de precipitación acumulada oscilen entre los 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superados en algunas áreas.
Cómo continuarán los próximos días
Luego del paso del frente de tormenta previsto para esta noche, se anticipa una mejora temporal en las condiciones meteorológicas durante el fin de semana:
Sábado 31 de octubre: Se espera una jornada con disminución de la nubosidad y un tiempo más estable. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14 °C y una máxima de 25 °C, con vientos moderados del sector este, generando un panorama favorable para actividades al aire libre.
Domingo 1 y lunes 2 de noviembre: La inestabilidad regresará al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El pronóstico indica el regreso de la probabilidad de lluvias y chaparrones aislados, con temperaturas que variarán entre 15 °C de mínima y máximas de aproximadamente 26 °C.
Agencia NA.
Lectura rápida
¿Qué alerta se emitió?
Se emitió una alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires y alrededores.
¿Quién emitió la alerta?
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) es el responsable de la alerta.
¿Cuándo se espera la tormenta?
La tormenta está pronosticada para esta noche.
¿Qué condiciones se anticipan?
Se esperan lluvias, granizo, vientos intensos y actividad eléctrica.
¿Cómo será el clima el fin de semana?
Se espera una mejora temporal el sábado, con temperaturas entre 14 °C y 25 °C.
[Fuente: Noticias Argentinas]