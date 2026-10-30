Con un desfile de colectividades, Rosario comenzó a palpitar la 42ª edición

Las calles de Rosario tuvieron una muestra anticipada de lo que será una nueva edición de la Fiesta Nacional de Colectividades. Representantes de distintas comunidades participaron de un desfile que funcionó como presentación de la celebración, que se desarrollará del 6 al 15 de noviembre en el Parque Nacional a la Bandera.

A partir de esta actividad, la subsecretaria de Turismo de Rosario, Alejandra Mattheus, destacó a Cadena 3 Rosario que los preparativos ya pueden observarse en el predio, donde comenzó el armado de los stands. «Con este tradicional desfile damos por iniciada la cuadragésima segunda Fiesta Nacional de Colectividades», señaló.

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?? ROSARIO SE PREPARA PARA LA 42ª FIESTA NACIONAL DE COLECTIVIDADES La Fiesta Nacional de Colectividades comenzará el viernes 6 de noviembre y se extenderá hasta el domingo 15 en el Parque Nacional a la Bandera. https://t.co/fgOAoCsyvh — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) October 30, 2026

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La edición de este año contará con 47 stands gastronómicos y más de 50 colectividades, que además de ofrecer sus platos típicos tendrán participación en el escenario central con presentaciones de danzas y expresiones culturales. La actividad comenzará cada jornada a las 19 y se extenderá hasta el domingo 15 de noviembre.

Mattheus también puso el acento en el carácter abierto de la celebración y confirmó que, como en años anteriores, el ingreso será libre y gratuito. «Podés venir a pasear, podés venir a comer, podés traer tu vianda también, así que la idea es que toda la familia pueda disfrutar», explicó.

En materia de organización, se mantendrán los servicios de transporte público hasta la puerta del predio y la parada de taxis frente al parque. También se reforzarán los bicicleteros y las estaciones de Mi Bici Tu Bici. A esto se sumarán las ferias ubicadas en las inmediaciones y un estacionamiento cuyo beneficio será destinado a las cooperadoras de dos hospitales de la ciudad.

Respecto de la seguridad, la funcionaria indicó que el predio estará delimitado y contará con pórticos de ingreso, controles policiales y monitoreo mediante cámaras. El objetivo, según explicó, es sostener las medidas de organización que se fueron incorporando en las últimas ediciones para ordenar la circulación y el acceso del público.

Con el desfile como primera muestra de la diversidad cultural que caracteriza al encuentro, Rosario comenzó así a transitar la cuenta regresiva para una nueva edición de Colectividades, una celebración que cada año reúne gastronomía, música y tradiciones de distintos lugares del mundo.

Informe de Agostina Meneghetti.