Detuvieron a dos hombres y secuestraron cocaína en dos allanamientos en Villa Mercedes

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Dos hombres de 32 y 35 años fueron detenidos en Villa Mercedes, en la provincia de San Luis, durante dos allanamientos realizados en el barrio 640 Viviendas por orden del Juzgado Federal.

En los procedimientos, la Policía secuestró envoltorios de cocaína, teléfonos celulares, elementos de fraccionamiento y dos vehículos.

Según el informe policial, la cantidad de droga incautada permitiría elaborar 380 dosis, cuyo valor estimado superaría los dos millones de pesos.

Informe de Alejandro Heredia.