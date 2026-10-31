Detuvieron a dos hombres y secuestraron cocaína en dos allanamientos en Villa Mercedes
La Policía incautó celulares, elementos de fraccionamiento y dos vehículos. Según el informe oficial, la sustancia permitiría elaborar 380 dosis, con un valor estimado superior a los dos millones de pesos.
31/10/2026 | 09:05Redacción Cadena 3
FOTO: Operativo policial en Villa Mercedes: dos detenidos
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Audio. Detienen a dos hombres en Villa Mercedes con droga valuada en más de dos millones de pesos
Panorama Federal
Dos hombres de 32 y 35 años fueron detenidos en Villa Mercedes, en la provincia de San Luis, durante dos allanamientos realizados en el barrio 640 Viviendas por orden del Juzgado Federal.
En los procedimientos, la Policía secuestró envoltorios de cocaína, teléfonos celulares, elementos de fraccionamiento y dos vehículos.
Según el informe policial, la cantidad de droga incautada permitiría elaborar 380 dosis, cuyo valor estimado superaría los dos millones de pesos.
Informe de Alejandro Heredia.
Lectura rápida
¿Quiénes fueron detenidos? Dos hombres de treinta y dos y treinta y cinco años.
¿Dónde ocurrió la detención? En Villa Mercedes, en el barrio seiscientas cuarenta viviendas.
¿Qué se secuestró durante los allanamientos? Se secuestraron envoltorios de cocaína, celulares, elementos de fraccionamiento y dos vehículos.
¿Cuántas dosis se podrían elaborar con la droga? Se podrían elaborar trescientas ochenta dosis.
¿Quién ordenó los procedimientos? Los procedimientos fueron ordenados por el juzgado federal.