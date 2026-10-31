En vivo

Una mañana para todos

Titi Ciabattoni

Argentina

En vivo

Una mañana para todos

Jónatan y Mirta

Rosario

En vivo

Solo por hoy

Mauri Palacios

En vivo

Los Populares

Conrado Vicens

En vivo

Manual de supervivencia

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Panorama Federal

Detuvieron a dos hombres y secuestraron cocaína en dos allanamientos en Villa Mercedes

La Policía incautó celulares, elementos de fraccionamiento y dos vehículos. Según el informe oficial, la sustancia permitiría elaborar 380 dosis, con un valor estimado superior a los dos millones de pesos.

31/10/2026 | 09:05Redacción Cadena 3

Perspectiva San Luis

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Operativo policial en Villa Mercedes: dos detenidos

FOTO: Operativo policial en Villa Mercedes: dos detenidos

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. Detienen a dos hombres en Villa Mercedes con droga valuada en más de dos millones de pesos

    Panorama Federal

    Episodios

Dos hombres de 32 y 35 años fueron detenidos en Villa Mercedes, en la provincia de San Luis, durante dos allanamientos realizados en el barrio 640 Viviendas por orden del Juzgado Federal.

En los procedimientos, la Policía secuestró envoltorios de cocaína, teléfonos celulares, elementos de fraccionamiento y dos vehículos.

Según el informe policial, la cantidad de droga incautada permitiría elaborar 380 dosis, cuyo valor estimado superaría los dos millones de pesos.

Informe de Alejandro Heredia.

Lectura rápida

¿Quiénes fueron detenidos? Dos hombres de treinta y dos y treinta y cinco años.

¿Dónde ocurrió la detención? En Villa Mercedes, en el barrio seiscientas cuarenta viviendas.

¿Qué se secuestró durante los allanamientos? Se secuestraron envoltorios de cocaína, celulares, elementos de fraccionamiento y dos vehículos.

¿Cuántas dosis se podrían elaborar con la droga? Se podrían elaborar trescientas ochenta dosis.

¿Quién ordenó los procedimientos? Los procedimientos fueron ordenados por el juzgado federal.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf