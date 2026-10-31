El Superclásico del domingo, una prueba clave para el liderazgo de Boca en el fútbol argentino

Buenos Aires, 31 octubre (NA) -- Este domingo, el Boca de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena se prepara para recibir a River en un Superclásico que se presenta como fundamental para alcanzar su meta de finalizar en lo más alto del fútbol argentino.

El 'Xeneize' enfrenta este partido en un momento decisivo del semestre, ya que está inmerso en la búsqueda de la cuádruple corona. Este enfrentamiento es vital para sus aspiraciones de terminar en la cima de la tabla anual y asegurarse el título de Campeón de Liga.

Actualmente, Boca ocupa el segundo lugar en la tabla con 57 puntos, después de que Rosario Central lograra una victoria agónica sobre Sarmiento de Junín, alcanzando así las 59 unidades.

No obstante, un triunfo ante River devolvería al equipo de La Ribera al primer puesto, otorgándole una ventaja significativa en esta lucha. En este contexto, el único equipo que comparte puntos con Boca es Argentinos Juniors, que cuenta con una diferencia de gol que podría inclinar la balanza a favor del 'Xeneize'.

Además, un nuevo triunfo en el Superclásico dejaría a Boca con la única necesidad de vencer a Defensa y Justicia en la última jornada, un partido que se disputará en 'La Bombonera'.

El título de Campeón de Liga sería el primero que se definiría para Boca en un semestre espectacular, en el que también podría conquistar el Torneo Clausura, la Copa Sudamericana y la Copa Argentina.