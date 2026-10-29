Estados Unidos, el trío de elecciones que más importan a Milei

Por Sergio Suppo

Javier Milei tiene motivos para mirar con atención tres elecciones que se concentran en pocos días. En Brasil, Israel y Estados Unidos se juega parte de la fortaleza de sus aliados y, por lo tanto, del escenario internacional sobre el que construyó su política exterior. El problema aparece cuando esa atención se convierte en una apuesta demasiado personal a la suerte de otros dirigentes.

La primera señal llegó desde Brasil. Lula da Silva revirtió el resultado de la primera vuelta y derrotó a Flávio Bolsonaro, el candidato con el que Milei tenía mayor afinidad. La continuidad de Lula obliga al presidente argentino a convivir con un vecino de otro signo político. Esa convivencia no puede quedar subordinada a las simpatías de campaña.

Hay una lectura agridulce para la Casa Rosada: la derrota del bolsonarismo podría darle a Milei mayor visibilidad como interlocutor regional de Donald Trump. Pero esa es una hipótesis política, no una compensación automática. Ser un aliado ideológicamente cercano a Washington no reemplaza la necesidad de construir una relación funcional con Brasil.

La segunda elección dejó a Benjamin Netanyahu ante una negociación difícil. Su bloque aparece con 53 bancas, frente a 48 de la oposición encabezada por Gadi Eisenkot y 19 de los partidos árabes. Ninguno de los dos grandes espacios reúne por sí solo la mayoría absoluta. Netanyahu sigue como primer ministro interino y conserva la posibilidad de negociar una nueva coalición.

Su experiencia para sobrevivir a escenarios adversos merece atención. También exige prudencia: no hay una derrota definitiva ni una continuidad garantizada. Si fracasan los intentos de formar gobierno, Israel podría volver a votar. Eso sería una consecuencia del bloqueo parlamentario, no la obligación de reformar su sistema electoral.

La tercera cita es la más importante para Milei. El martes 3 de noviembre, Estados Unidos renovará los 435 escaños de la Cámara de Representantes y elegirá senadores para 35 bancas. Aunque Trump no figura en las boletas, su gestión será el centro del examen político.

Los pronósticos favorecen a los demócratas para recuperar la Cámara baja, mientras que la disputa por el Senado permanece abierta. Hablar de una derrota republicana consumada sería adelantarse a los votantes: las tendencias nacionales no resuelven por sí solas las competencias de cada distrito y cada estado.

En el Senado conviene precisar la cuenta. Los republicanos tienen 53 bancas; los demócratas, 45, y hay dos independientes que se alinean con estos últimos para la organización de la Cámara. La relación política es, por eso, de 53 a 47. La oposición necesita una ganancia neta de cuatro escaños para alcanzar una mayoría propia.

Un Congreso adverso no le quitaría a Trump la Presidencia ni sus atribuciones constitucionales. Sí podría dificultar la aprobación de leyes y presupuestos, ampliar las investigaciones parlamentarias y, si cambia el Senado, complicar la confirmación de funcionarios y jueces. El resultado modificaría las condiciones para ejercer el poder.

La magnitud de una eventual derrota también pesaría sobre su autoridad dentro del Partido Republicano. Trump seguiría en la Casa Blanca, pero su capacidad para ordenar al oficialismo e influir en la elección del candidato presidencial de 2028 podría quedar discutida. Para Milei, la diferencia entre tener un aliado fuerte y uno concentrado en defenderse de su oposición es relevante.

Más adelante aparece España, con elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre y vínculos de Milei con dirigentes de la derecha. Otra oportunidad para buscar afinidades y otra razón para recordar que las expectativas de sus aliados no equivalen a resultados.

La cuestión de fondo atraviesa las cuatro citas. Milei puede tener preferencias y construir alianzas a partir de ellas. Pero la Argentina necesita relaciones capaces de sostenerse cuando esas preferencias pierden. Brasil ya ofrece una advertencia; Israel mantiene abierta la incertidumbre y Estados Unidos prepara el examen de mayor alcance.

El martes se votará el Congreso estadounidense. Para la Casa Rosada también habrá una medida de cuánta fortaleza conserva su principal apuesta internacional.