FOTO: Se aprobó la regulación de las aplicaciones de transporte en el Concejo de Rosario.

FOTO: Se aprobó la regulación de las aplicaciones de transporte en el Concejo de Rosario

FOTO: Se aprobó la regulación de las aplicaciones de transporte en el Concejo de Rosario.

El Concejo Municipal de Rosario aprobó este jueves la regulación de las aplicaciones de transporte de pasajeros, una iniciativa que avanzó en las comisiones y quedó en condiciones de ser debatida en el recinto. La sesión ordinaria se desarrolla en la sala de sesiones Raúl Alfonsín del Palacio Vasallo.

El proyecto establece un esquema de regulación para las aplicaciones de transporte, que podrán vincular pasajeros con taxis, remises y vehículos particulares habilitados para prestar el servicio. Entre los principales puntos contemplados en el dictamen figura la creación de un Registro de Plataformas Electrónicas de Transporte, bajo la órbita de la Secretaría de Movilidad, en el que deberán inscribirse las empresas que quieran operar en Rosario. Las autorizaciones previstas tendrán una vigencia de cinco años.

La propuesta también incorpora obligaciones de información para las plataformas, que deberán remitir periódicamente al Ente de la Movilidad de Rosario (EMR) datos anonimizados sobre la cantidad de viajes, sus recorridos, las distancias transitadas y la duración de los trayectos.

/Inicio Código Embebido/

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En cuanto a los conductores, el texto dictaminado contempla un plazo de seis meses para adecuar las licencias de categoría B1 a D1, con posibilidad de una prórroga por otros seis meses. Los vehículos, por su parte, deberán contar con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) o la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) vigente para el transporte de pasajeros.

También se prevé que los automóviles exhiban en su interior la identificación de la aplicación a la que están vinculados y un código QR que permita consultar los datos del vehículo y de su conductor.

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Estos son algunos de los principales aspectos incluidos en el despacho de comisión. El alcance definitivo de las disposiciones quedará sujeto al resultado de la votación y a la redacción final de la ordenanza, aún no publicada por la sesión en desarrollo.

El despacho favorable se obtuvo el miércoles por la noche, durante una reunión conjunta de las comisiones de Servicios Públicos y Gobierno. La propuesta contó con el respaldo de los bloques de Unidos por Rosario y La Libertad Avanza, mientras que el bloque Peronista y Ciudad Futura se opusieron.

La iniciativa establece un marco regulatorio para las plataformas electrónicas de transporte y contempla la creación de un registro bajo la órbita de la Secretaría de Movilidad.

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El tratamiento llegó después de una jornada de negociaciones entre los bloques y de protestas de taxistas frente al Palacio Vasallo, en un debate que involucra a los distintos sectores del transporte de pasajeros de la ciudad.

Informe de Agostina Meneghetti.