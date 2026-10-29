Aleart, sobre Uber y DiDi: "Hoy se van a habilitar las aplicaciones y van a salir sin tarifa mínima"

El Concejo Municipal de Rosario se encamina a votar este jueves la ordenanza que regulará las aplicaciones de transporte de pasajeros, entre ellas Uber y DiDi. Tras una extensa discusión y negociaciones entre los distintos bloques, el proyecto obtuvo despacho en comisión y el concejal de La Libertad Avanza Juan Pedro Aleart aseguró que su aprobación en el recinto es prácticamente un hecho. Las diferencias que persisten giran en torno a la habilitación de las motos y las condiciones que deberán cumplir los conductores.

“Hoy en el recinto, casi con seguridad te digo que se aprueba y se van a habilitar las aplicaciones”, afirmó Aleart en diálogo con Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario. El edil sostuvo que su espacio impulsó la iniciativa desde febrero y cuestionó las demoras para abrir la discusión. “Hubo mucha resistencia. Nunca, hasta hace muy poco tiempo, el intendente quiso abrir el debate con respecto a la habilitación de las aplicaciones”, señaló.

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“HOY SE VAN A HABILITAR LAS APLICACIONES” El Concejo Municipal debatirá la aprobación de la ordenanza que busca regular el funcionamiento de Uber y Didi. El proyecto obtuvo despacho en comisión y, según anticipó Aleart, cuenta con los apoyos para convertirse en ordenanza. https://t.co/J9l6sgTbk0 — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) October 29, 2026

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El concejal consideró que las modificaciones acordadas representan un avance respecto de la propuesta inicial del oficialismo. Según explicó, el texto que llegará al recinto no establecerá una tarifa mínima ni una tasa específica para las plataformas. “Va a salir sin tarifa mínima en las aplicaciones, va a ser tarifa libre, libertad tarifaria”, remarcó. También sostuvo que el sistema quedará encuadrado como “un sistema de acuerdo entre privados” y no como un servicio público.

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Aleart cuestionó además la forma en que el municipio controla actualmente a quienes trabajan con estas aplicaciones. “El municipio continuó con las multas y los operativos hacia los conductores, multas de más de dos millones y medio de pesos, autos que los llevaban al corralón, les sacaban la licencia”, afirmó. En ese sentido, defendió la necesidad de establecer un marco normativo que permita desarrollar la actividad sin las sanciones que, según indicó, enfrentan hoy los choferes.

Uno de los puntos que continuará en discusión es la posibilidad de habilitar el transporte de pasajeros en motocicleta. El oficialismo considera que la falta de garantías suficientes en materia de seguros representa un límite, mientras que La Libertad Avanza insiste en incorporar esa modalidad. “Lo peor que puede pasar es que siga en la clandestinidad, hay que darle un marco habilitante”, planteó Aleart. Como argumento, mencionó que ciudades como San Miguel de Tucumán, Salta y La Rioja ya permiten este tipo de servicios.

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Otro de los aspectos debatidos fue la exigencia de una licencia profesional para los conductores. Aleart aseguró que el proyecto contempla un plazo inicial de un año durante el cual no será obligatorio contar con ese carnet. “El carnet profesional para los conductores de las aplicaciones por un año no va a ser exigido y tampoco va a ser motivo para que le hagan una multa o le lleven el vehículo al corralón”, explicó. Según su postura, imponer esa condición desde el comienzo dejaría afuera a distintos grupos de personas que actualmente podrían trabajar con las plataformas.

En relación con las multas acumuladas, el edil sostuvo que la condonación debe alcanzar a todos los conductores en igualdad de condiciones, tanto a taxistas y remiseros como a particulares que hayan recibido sanciones por utilizar las aplicaciones. “Si vamos a condonar multas, que sea para todos por igual, porque si no estamos incumpliendo la Constitución Nacional de igualdad ante la ley”, argumentó. También señaló que, a su entender, la nueva regulación podría beneficiar al sector de taxis si las plataformas permiten ofrecer sus servicios dentro de las mismas aplicaciones.

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Consultado sobre las resistencias políticas al proyecto, Aleart atribuyó las diferencias a distintas concepciones sobre el rol del Estado. “Es una cuestión en donde tiene mucha fuerza la ideología y la forma de ver las cosas”, sostuvo. Y sintetizó la posición de su espacio: “Que el Estado se meta lo menos posible donde el privado funciona bien”. A la vez, afirmó que la regulación incluirá controles, como la presentación de certificados de antecedentes penales de los conductores.

La votación de este jueves será decisiva para definir el marco normativo de Uber y DiDi en Rosario. Mientras el oficialismo busca establecer condiciones vinculadas con la seguridad y los requisitos para prestar el servicio, La Libertad Avanza defiende una regulación con menos restricciones económicas y administrativas. “Estamos dispuestos también a bajar todas las cargas y todas las exigencias que el Estado le impone a los taxistas y remiseros, dentro de las posibilidades, para que estén en la mayor igualdad posible que las aplicaciones”, concluyó Aleart.

Entrevista de Agustín Dadamio.