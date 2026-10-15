Taxistas contra Uber: "Los rosarinos tienen que ofrecer una resistencia ante tanta ilegalidad"

Los taxistas de Rosario se movilizarán este jueves al mediodía frente al Concejo Municipal para reclamar una definición sobre el funcionamiento de las aplicaciones de transporte. Horacio Yanotti, referente del Sindicato de Peones de Taxis, cuestionó la falta de una resolución sobre el tema y pidió terminar con lo que considera un “limbo legal”.

“Nosotros consideramos que no se puede seguir en este limbo legal. Acá tiene que haber una solución”, sostuvo Yanotti. En ese sentido, advirtió sobre el impacto de las plataformas en el empleo: “Como representantes de los trabajadores, hemos perdido muchísimos puestos de trabajo, hemos perdido muchísimos trabajadores”.

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El dirigente apuntó contra Uber, DiDi y otras aplicaciones, a las que acusó de precarizar las condiciones laborales. “Estas aplicaciones extranjeras han venido para precarizar el trabajo”, afirmó, y cuestionó que el Ejecutivo y los concejales avancen con propuestas que permitan su funcionamiento. “Los rosarinos tienen que ofrecer una resistencia ante tanta ilegalidad. Yo sé que la tendencia a nivel nacional es esa, pero no podemos seguir en ese camino”, expresó.

Yanotti también alertó sobre el futuro de quienes trabajan actualmente para estas plataformas y las dificultades que podrían enfrentar para acceder a una jubilación. La protesta se realizará en medio del debate sobre una nueva ordenanza para regular las aplicaciones de transporte. Además de los taxistas, se prevé la participación de cadetes que buscan plantear sus reclamos por la actividad de Uber Moto.

Informe de Fernando Carrafiello.