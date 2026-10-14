La autopsia reveló de qué murió el Roña Castro

El resultado preliminar de la autopsia realizada al cuerpo de Jorge “Locomotora” Castro determinó que el excampeón mundial de boxeo falleció a causa de un edema agudo de pulmón consecuente con una falla cardíaca, confirmando que se trató de una muerte no traumática por causas naturales.

El histórico deportista, de 59 años, sufrió un infarto repentino este miércoles mientras se encontraba en las instalaciones del Bingo de Morón acompañado por su hija Quimey y su expareja.

Según relataron sus familiares, el episodio se desencadenó en apenas 15 minutos. Tras ir al baño, Castro manifestó un fuerte dolor y opresión en el pecho.

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De inmediato, personal de seguridad del establecimiento lo trasladó caminando a una oficina privada donde se recostó y comenzó a recibir maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante 20 minutos por parte de la asistencia médica, que finalmente constató su deceso en el lugar sin llegar a trasladarlo a un centro de salud.

La familia del expugilista descartó demoras en la atención y confirmó que la despedida se llevará a cabo de manera íntima y privada.

El velatorio está programado para las 18:00 en Morón, mientras que la inhumación de sus restos se realizará este jueves al mediodía en el cementerio municipal, despidiendo a una de las máximas leyendas del boxeo argentino.

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