La última foto de Locomotora Castro y la desgarradora despedida de su novia: "Nunca nos soltamos"

El excampeón mundial de boxeo peso medio Jorge “Locomotora” Castro falleció este miércoles a los 59 años tras sufrir una descompensación en la zona de máquinas del bingo de Morón.

Según el reporte policial, la alerta del encargado movilizó a un equipo médico que constató el deceso en el lugar.

Aunque el informe preliminar indicó que el deportista padecía diabetes y presentaba niveles bajos de insulina, la causa de muerte permanece bajo investigación a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 8 de Morón.

La noticia fue confirmada por su pareja, la conductora Noelia Vigliarolo, quien volcó su dolor en una emotiva publicación en Instagram: “Nunca nos soltamos la mano. Gracias por hacerme conocer lo que es amar... No sé cómo voy a hacer para seguir sin vos mi amor, se me fue la vida”.

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El mensaje resonó rápidamente en las redes, sumándose al impacto por el inesperado desenlace del legendario boxeador argentino.

Apenas tres días antes del trágico episodio, el domingo 11 de octubre, Castro había compartido en Facebook la que sería su última imagen pública.

En la foto aparecía sonriente junto a su novia y su suegra durante un almuerzo de cumpleaños, acompañado por su habitual tono distendido e informal hacia sus seguidores.