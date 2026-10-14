El boom de los autos eléctricos chinos: cuánto cuestan y por qué ganan las calles

Los autos eléctricos ganan espacio en las calles de China con una combinación de modelos económicos, financiación sin interés e incentivos para reemplazar los vehículos a combustión.

Entre las opciones más accesibles aparecen pequeños autos urbanos con precios que rondan los 5.000 a 10.000 dólares, según un relevamiento de Cadena 3 en el país asiático.

La oferta incluye vehículos de dimensiones muy reducidas, algunos con espacio para uno o dos ocupantes, que se utilizan para desplazamientos cotidianos. Los más pequeños pueden adquirirse por algo más de 5.000 dólares.

El fenómeno se desarrolla en el principal centro mundial de producción y exportación de autos eléctricos. Según la Agencia Internacional de Energía, China concentró cerca del 75% de la fabricación mundial de estos vehículos en 2025 y alrededor del 40% de sus exportaciones.

La expansión responde a una política de impulso a la movilidad eléctrica, acompañada por beneficios estatales y propuestas comerciales de los fabricantes. Entre las alternativas relevadas hay planes que permiten entregar una parte del precio y financiar el saldo sin interés.

El costo de uso es otro de los principales atractivos. Durante el informe se mencionaron valores de referencia de 365 yuanes para llenar un tanque de nafta, frente a unos 30 yuanes para una recarga eléctrica domiciliaria y alrededor de 90 yuanes en un punto de carga público.

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Estas cifras ilustran la diferencia entre las modalidades de abastecimiento, aunque el gasto depende del vehículo, la capacidad del tanque o de la batería y la tarifa aplicada.

A los precios y la financiación se suman ventajas de circulación. En Beijing, los autos particulares totalmente eléctricos registrados en la ciudad están exentos de las restricciones que impiden circular determinados días según la terminación de la patente. Ese beneficio tiene condiciones específicas y no se extiende automáticamente a todos los vehículos de nuevas energías ni a los matriculados en otras jurisdicciones.

La infraestructura también incorpora tecnologías que reducen los tiempos de espera. BYD anunció un sistema capaz de llevar una batería compatible del 10% al 70% en cinco minutos y al 97% en nueve minutos. Estos tiempos requieren vehículos y cargadores adecuados.

Sin embargo, conseguir un lugar para estacionar o guardar el auto puede condicionar la compra. Iván, el guía que acompañó el recorrido, explicó que algunos habitantes evalúan ese problema antes de decidirse por un vehículo.

Esa dificultad lleva a considerar alternativas más pequeñas, como bicicletas y motos eléctricas, que también tienen una presencia marcada en las calles. Según lo recogido durante la cobertura, el recambio de autos se produce, en promedio, cada ocho años.

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Informe de Agustina Vivanco, enviada especial de Cadena 3 a China.