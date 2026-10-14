Policías retirados buscan volver a la fuerza en Santa Fe: "Van a cobrar el doble de su jubilación"

El Gobierno de Santa Fe recibió 400 postulaciones de policías retirados interesados en reincorporarse a la fuerza para realizar tareas de custodia de edificios y espacios públicos, principalmente en Rosario y la ciudad de Santa Fe. La convocatoria se abrió el 5 de octubre y permanecerá vigente hasta el 5 de noviembre.

La iniciativa busca liberar a los efectivos que actualmente cumplen funciones de vigilancia fija para que puedan dedicarse a tareas de prevención y patrullaje. La provincia ya había implementado una convocatoria similar al comienzo de la actual gestión, cuando incorporó a 88 policías retirados.

Federico Zingerling, director de Formación para la Seguridad de la provincia, explicó las condiciones de la propuesta y señaló: “Van a cobrar el doble de su haber jubilatorio”. Además, quienes se reincorporen podrán acceder a un ascenso extraordinario después de 18 meses de servicio, a la jerarquía inmediata superior a la que tenían al retirarse.

De los inscriptos hasta el momento, 170 corresponden a Rosario y 140 al departamento La Capital. El resto se distribuye entre otros departamentos de la provincia. El promedio de edad de los postulantes es de 55 años, aunque también hay numerosos interesados de entre 40 y 49 años. La convocatoria está dirigida a quienes se retiraron voluntariamente y no alcanza a quienes fueron exonerados, tienen antecedentes penales o renunciaron a la fuerza.

Informe de Matías Arrieta.