Sigue el conflicto en la Legislatura: el oficialismo exige que Alejandra Ferrero deje su banca

La Legislatura de Córdoba atraviesa un fuerte conflicto político que impide el normal desarrollo de las sesiones. El oficialismo reclama que la legisladora radical Alejandra Ferrero se aparte de su banca o pida licencia, en medio de la polémica por el caso de Omar Ludueña, su exasesor, imputado en una causa judicial.

Aunque este miércoles no había sesión programada —la Legislatura sesiona semana de por medio—, la tensión se mantiene.

La oposición denuncia presiones políticas, mientras el oficialismo endureció su postura. La semana pasada no hubo sesión porque el oficialismo, al no contar con la renuncia de Ferrero, decidió no dar quórum.

Si la legisladora se mantiene en su banca, es probable que el oficialismo repita esa actitud la próxima semana, lo que podría generar otra jornada sin actividad en la única Cámara unicameral de Córdoba.

Informe de Jorge Mercado.