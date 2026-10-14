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Sigue el conflicto en la Legislatura: el oficialismo exige que Alejandra Ferrero deje su banca

La semana pasada no hubo sesión porque el oficialismo, al no contar con la renuncia de Ferrero, decidió no dar quórum. 

14/10/2026 | 17:08Redacción Cadena 3

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La Legislatura de Córdoba atraviesa un fuerte conflicto político que impide el normal desarrollo de las sesiones. El oficialismo reclama que la legisladora radical Alejandra Ferrero se aparte de su banca o pida licencia, en medio de la polémica por el caso de Omar Ludueña, su exasesor, imputado en una causa judicial.

Aunque este miércoles no había sesión programada —la Legislatura sesiona semana de por medio—, la tensión se mantiene.

La oposición denuncia presiones políticas, mientras el oficialismo endureció su postura. La semana pasada no hubo sesión porque el oficialismo, al no contar con la renuncia de Ferrero, decidió no dar quórum.

Si la legisladora se mantiene en su banca, es probable que el oficialismo repita esa actitud la próxima semana, lo que podría generar otra jornada sin actividad en la única Cámara unicameral de Córdoba.

Informe de Jorge Mercado.

Lectura rápida

¿Qué conflicto enfrenta la Legislatura de Córdoba? La Legislatura de Córdoba enfrenta un conflicto político que afecta el desarrollo de las sesiones debido a la situación de la legisladora Alejandra Ferrero.

¿Quién es la legisladora involucrada? La legisladora involucrada es Alejandra Ferrero, del partido radical.

¿Cuándo se generó la tensión actual? La tensión se mantiene desde la semana pasada, cuando no hubo sesión por falta de quórum debido a la no renuncia de Ferrero.

¿Dónde ocurre este conflicto? Este conflicto ocurre en la Legislatura de Córdoba, Argentina.

¿Por qué se solicita la renuncia de Ferrero? Se solicita la renuncia de Alejandra Ferrero por su vinculación con Omar Ludueña, su exasesor, quien está imputado en una causa judicial.

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