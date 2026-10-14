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PUNTO TRUCK presentó en Córdoba el nuevo IVECO Daily Hi-Matic

La concesionaria de Avenida Juan B. Justo y Circunvalación fue el escenario para convocar a los clientes de la marca a conocer el nuevo furgón liviano de última generación. VIDEO

14/10/2026 | 20:07Redacción Cadena 3

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Diego y Mateo Miceli junto a C3 en la presentación del nuevo Iveco Daily Hi-Matic.

FOTO: Diego y Mateo Miceli junto a C3 en la presentación del nuevo Iveco Daily Hi-Matic.

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El nuevo Iveco Daily Hi-Matic es un furgón liviano de última generación lanzado en el mercado argentino que se destaca por su renovación tecnológica, mecánica y de confort orientada al trabajo urbano y la distribución. Diego Miceli (Presidente) y Mateo Miceli (Director) de Punto Truck, dialogaron con Cadena3 sobre el nuevo producto del portfolio de Iveco en el país.

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Principales características:

Motorización Euro VI: Equipa un motor turbodiésel FPT F1C de 3.0 litros (4 cilindros, turbo intercooler, Common Rail) que cumple con la normativa de emisiones Euro VI mediante la combinación de tecnologías EGR y SCR.

Potencia y torque: La versión destacada Daily 45-180 Hi-Matic entrega 180 CV y un torque de 430 Nm a 450 Nm (el resto de la gama manual ofrece 160 CV).

Transmisión automática: Incorpora una caja automática ZF de 8 velocidades con convertidor de par (sin embrague físico tradicional, lo que reduce el desgaste de piezas).

Modos de conducción y funciones: Incluye modos Eco y Power, función Kick Down para aceleraciones y sobrepasos rápidos, y sistemas inteligentes de estacionamiento y maniobras urbanas.

Capacidad y configuración: Viene en versión furgón de 12 m³ con tracción y eje trasero de rueda simple, pensada para optimizar la maniobrabilidad en ciudades.

Seguridad y asistencias: Cuenta con paquete de seguridad activa que incluye ESP, ABS, ASR, EBD, HSA (asistencia de arranque en pendiente), señal de frenado de emergencia (ESS), además de control de velocidad crucero, luces DRL LED y airbag.

Confort interior: Ofrece asiento del conductor con suspensión neumática (con tapizado de cuero según versión), volante multifunción, computadora de a bordo, radio Bluetooth, aire acondicionado digital y espejos eléctricos calefaccionados.

Garantía: Iveco extendió la garantía de este modelo a 3 años.

-Cadena3Motor- Marcelo Ingaramo

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