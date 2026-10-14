Cuánto cuesta mudarse en Rosario: precios desde $600.000 y pueden superar el millón

Una empresa familiar de la ciudad ofrece distintas alternativas según el nivel de asistencia que necesite cada cliente. El servicio puede incluir desde el traslado de los muebles hasta el embalaje completo de las pertenencias. Aunque octubre suele asociarse con la temporada de mudanzas, la actividad se mantiene durante todo el año.

Mudarse implica mucho más que trasladar muebles y cajas de un domicilio a otro. La organización, el embalaje y el cuidado de los objetos personales forman parte de un proceso que puede resultar estresante y que, además, representa un gasto importante. En Rosario, los precios de los fletes varían según el tamaño de la vivienda y los servicios contratados: una mudanza completa puede costar entre $600.000 y $700.000, mientras que una que incluye el embalaje de todas las pertenencias puede superar el millón de pesos.

Los valores fueron detallados por Melisa Bracamonte, integrante de Fletes IM, una empresa familiar rosarina que lleva 11 años en el rubro y que pasó de trabajar con una sola camioneta a contar con seis vehículos y personal propio. En diálogo con Cadena 3 Rosario, Bracamonte explicó que la actividad evolucionó con el tiempo y que los clientes comenzaron a demandar soluciones más completas. Según señaló, actualmente el servicio no se limita al traslado de los objetos, sino que también contempla distintas alternativas de embalaje y organización para facilitar el cambio de domicilio.

La empresa ofrece tres modalidades de mudanza. La más básica consiste únicamente en el traslado de las pertenencias, sin personal para realizar la carga y descarga, por lo que el cliente debe encargarse de esas tareas con ayuda de familiares o conocidos.

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Una segunda opción es la denominada mudanza completa, que incluye el embalaje de los muebles de mayor tamaño, mientras que el cliente debe preparar previamente sus objetos personales y pertenencias pequeñas en cajas o bolsas. Este servicio tiene un costo aproximado de entre $600.000 y $700.000, aunque el precio final depende de las características de cada vivienda y del volumen de los elementos que deben trasladarse.

La alternativa más completa contempla el embalaje de absolutamente todo, desde muebles hasta vajilla y objetos personales. En este caso, los presupuestos parten del millón de pesos, de acuerdo con lo indicado por Bracamonte.

“Vos ya te desligás de todo”, resumió la entrevistada al explicar la modalidad integral, pensada para quienes prefieren delegar la mayor parte de las tareas y concentrarse en la instalación en su nuevo hogar.

En cuanto a los tiempos, la empresaria aseguró que una mudanza convencional puede resolverse durante la misma jornada. Para una vivienda estándar de dos habitaciones, estimó que cuatro trabajadores pueden realizar el operativo, aunque la cantidad de personal y el tipo de vehículo se ajustan a las dimensiones del inmueble y a la cantidad de pertenencias.

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La planificación previa también es importante para organizar el traslado. En algunos casos, la empresa entrega canastos con anticipación para que los clientes puedan preparar sus objetos, mientras que en los servicios integrales el equipo se ocupa del embalaje y de acondicionar los elementos para su transporte.

La complejidad puede aumentar cuando se trata de objetos delicados o de traslados internacionales. Bracamonte contó que actualmente trabajan en una mudanza con destino a Italia, para la cual debieron fabricar canastos especiales destinados a proteger piezas frágiles, entre ellas objetos de vidrio y elementos ornamentales. Al tratarse de un envío por barco, también debieron contemplar los requisitos de certificación correspondientes.

Respecto de la demanda, la representante de Fletes IM aclaró que las mudanzas no se concentran exclusivamente en octubre, pese a que la llegada de la primavera y el comienzo de los días más cálidos suelen asociarse con un mayor movimiento. Según explicó, el trabajo se mantiene durante todo el año y marzo puede ser uno de los meses más tranquilos.

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Los sábados, en cambio, suelen ser las jornadas más solicitadas y conseguir disponibilidad puede resultar difícil si la contratación se realiza a último momento. Por eso, recomendó organizar el traslado con anticipación, especialmente para quienes necesitan mudarse durante el fin de semana.

Con diferentes opciones y presupuestos, el mercado de las mudanzas en Rosario ofrece alternativas para quienes buscan resolver únicamente el transporte o prefieren contratar un servicio que incluya el embalaje completo. La elección dependerá de las necesidades de cada hogar, la cantidad de objetos que deban trasladarse y el dinero disponible para afrontar uno de los gastos centrales de cualquier cambio de vivienda.

Informe de Agostina Meneghetti.