El rol clave tras la genialidad: Feferovich repasó historias de madres de los grandes de la música

FOTO: Las madres han ocupado un lugar muy importante en la vida de muchos genios de la música.

En el marco de la celebración del Día de la Madre en Argentina, el pianista y director musical, Sergio Feferovich, compartió este miércoles en Cadena 3 una emotiva reflexión sobre las mujeres que estuvieron detrás de los más grandes compositores de la historia de la música universal.

Durante su intervención, el especialista remarcó que, detrás de la genialidad de figuras como Mozart, Beethoven, Mendelssohn o Brahms, existieron madres cuyo sostén afectivo, protección e intuición pedagógica resultaron indispensables para que sus talentos florecieran en épocas sumamente complejas y exigentes.

Al repasar los ejemplos de la música clásica, Feferovich destacó la figura de Ana María, la madre de Wolfgang Amadeus Mozart, quien acompañó incondicionalmente al joven prodigio durante las agotadoras giras en carruaje por Europa organizadas por su padre, convirtiéndose en su pilar emocional hasta su prematuro fallecimiento durante una de esas travesías.

En el caso de Ludwig van Beethoven, la protección materna resultó determinante: frente al maltrato físico y la severa adicción al alcohol de su padre —quien buscaba lucrar con él como un nuevo niño prodigio—, su madre le brindó un refugio afectivo vital, sin el cual el genio alemán difícilmente habría sobrevivido.

Asimismo, el director musical resaltó la visión de Lea, la madre de Félix Mendelssohn, una mujer perteneciente a la alta sociedad que desafió los mandatos de su tiempo al decidir educar musicalmente por igual a su hijo y a su hija Fanny, reconociendo el inmenso talento de ambos en una era donde las mujeres tenían vedado el desarrollo profesional en la música.

Por su parte, Johannes Brahms canalizó el profundo dolor por la muerte de su madre a los 40 años componiendo su célebre “Un réquiem alemán”, una obra monumental que, lejos de ser un mero lamento trágico, transmite un mensaje de elevación, consuelo y transición espiritual.

Feferovich complementó el recorrido histórico interpretando al piano obras y clásicos de la música popular y del rock dedicados a la figura materna.

En ese sentido, recordó cómo Paul McCartney compuso "Let it be" tras soñar con su madre Mary —fallecida de cáncer durante su adolescencia—, quien se le apareció en sueños para transmitirle serenidad diciéndole "todo va a estar bien, sólo déjalo ser".

Del mismo modo, el pianista recreó pasajes de "Bohemian Rhapsody" de Queen, emblemáticos tangos como "Pobre mi madre querida", la conocida canción de Palito Ortega "La sonrisa de mamá" y el blues "Mi vieja" de Pappo, evidenciando la universalidad con la que diversos géneros han homenajeado el amor maternal.

Finalmente, la columna concluyó con un cálido mensaje sobre el valor de la música para unir a las personas y celebrar el afecto en cada hogar.

Entre melodías e interpretaciones en vivo, el análisis puso de relieve cómo las canciones dedicadas a las madres atraviesan generaciones y fronteras culturales.