Máximo Kirchner dijo que si el peronismo gana las elecciones revisará cada uno de los RIGI de Milei

FOTO: Máximo Kirchner: "Si ganamos las elecciones, se auditará cada uno de los RIGI". (NA)

El diputado nacional Máximo Kirchner advirtió este miércoles que, si el peronismo gana las elecciones presidenciales de 2027, revisará uno por uno los proyectos aprobados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) impulsado por el gobierno de Javier Milei. Aclaró que las iniciativas que estén en regla mantendrán sus beneficios.

En una entrevista con Radio con Vos, el líder de La Cámpora sostuvo que es necesario promover las inversiones, pero cuestionó las condiciones del régimen, destinado a fomentar proyectos en sectores como la energía, la minería y el petróleo.

"Hay elementos para generar un régimen de inversiones. No está mal, a todos nos parece bien. Lo que no puede pasar es lo que hay en este RIGI, que es casi como un estatuto del coloniaje", afirmó.

Kirchner planteó que una eventual administración peronista deberá "auditar proyecto por proyecto" para determinar cómo se otorgaron los incentivos y cómo se desarrolló cada iniciativa.

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"Se auditarán y, si está todo en orden, seguirán porque son derechos adquiridos. Pero hay que mirarlos uno por uno", sostuvo. También advirtió sobre la posibilidad de que una empresa reciba los beneficios y luego venda el proyecto.

Entre sus críticas, mencionó la reducción de la alícuota del impuesto a las Ganancias del 35% al 25% para las empresas adheridas, frente al 35% que, según señaló, paga un comercio. Además, afirmó que algunas inversiones ya estaban previstas o en marcha antes de acceder al régimen.

"Estamos hablando de gigantes, de inversores de porte. No estamos hablando de un pool de empresarias o empresarios argentinos que se juntan para invertir a través de pymes", expresó.

Hasta el momento, el RIGI cuenta con 23 proyectos aprobados, con inversiones previstas por US$50.000 millones, mientras otras 24 iniciativas están en evaluación.

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El legislador sostuvo que el régimen implica una cesión de soberanía y cuestionó sus resultados. "Lo llamativo es que la inversión extranjera de nuestro país cayó con esto", señaló.

En otro tramo de la entrevista, se refirió al riesgo país y sostuvo que los mercados pueden reaccionar con desconfianza ante la posibilidad de un triunfo de candidatos que no respondan a sus intereses, sean peronistas o de otros espacios.

También afirmó que el indicador está por encima del nivel registrado en octubre de 2015, pese a las medidas económicas del Gobierno, y cuestionó el endeudamiento y las revisiones de las proyecciones de crecimiento del Fondo Monetario Internacional.

Finalmente, pidió que la dirigencia contemple la situación económica de la población al definir sus propuestas electorales. "Hay que pensar en el estado de ánimo de la gente. Si no, pareciera que toda la dirigencia, de cara a una campaña, tiene que pensar en los humores de los mercados", remarcó.

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