Milei llegó a Washington para reunirse con inversores y reforzar su alianza con Trump

El presidente Javier Milei llegó este miércoles a Washington para una visita de 36 horas que combinará reuniones con inversores, exposiciones ante empresarios y encuentros políticos. El viaje busca ratificar la alianza estratégica de su Gobierno con la administración de Donald Trump.

El avión presidencial aterrizó a las 8.41, hora local, en la Base Conjunta Andrews, en Maryland. El mandatario viajó acompañado por el canciller Pablo Quirno y su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. En Washington se sumó el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.

Se trata del 19° viaje de Milei a Estados Unidos desde que asumió la Presidencia, en diciembre de 2023. La visita ocurre a 20 días de las elecciones legislativas de medio término estadounidenses, previstas para el 3 de noviembre, en las que el Partido Republicano buscará conservar el control del Congreso.

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En ese contexto, el mandatario argentino volverá a expresar su respaldo a Trump, quien atraviesa la etapa final de la campaña electoral. El canciller Quirno había señalado antes de la partida que la visita se produciría en un momento particular para Estados Unidos.

Una gala hispana con un reconocimiento para el Presidente

La actividad central de Milei este miércoles será su participación en la Gala Oficial de la Herencia Hispana, prevista para las 19 en Washington —las 20 en Argentina— en el auditorio Andrew W. Mellon.

El evento es organizado por Latino Wall Street y La Derecha Diario. Durante la ceremonia, el Presidente recibirá el reconocimiento al “liderazgo y al impacto global en el marco de la herencia hispana” y pronunciará un discurso.

Entre los invitados estará Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro y hermano de Flavio Bolsonaro, candidato presidencial que cuenta con el respaldo de Milei para la segunda vuelta electoral del 25 de octubre frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

Eduardo Bolsonaro, exdiputado que vive en Texas, es considerado un nexo entre su familia y la Casa Blanca. Sobre él pesa una orden de detención del Supremo Tribunal Federal de Brasil, tras una condena a cuatro años de prisión vinculada con presiones al Gobierno de Trump para que impusiera sanciones contra Brasil.

También fueron invitados los referentes de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), Matt y Mercedes Schlapp; el tesorero de Estados Unidos, Brandon Beach, y el congresista republicano Cory Mills, representante de Florida.

Las entradas para asistir a la gala tienen precios que van de los US$ 3.000 a los US$ 10.000, según la ubicación elegida.

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Reuniones con inversores y exposición ante empresarios

La agenda del Presidente incluye encuentros con inversores y un acercamiento a referentes del ámbito económico estadounidense para presentar los lineamientos de su programa económico.

Además, este jueves Milei expondrá ante la Cámara de Comercio, en una nueva presentación destinada a defender su gestión y promover las oportunidades de inversión en Argentina.

El viaje también contempla una reunión con un alto funcionario de la Casa Blanca, aunque no se precisaron en la información difundida los detalles del encuentro.

Con esta visita, Milei busca profundizar los vínculos políticos y económicos con Estados Unidos y reafirmar su alineamiento con Trump en un momento decisivo para la política interna norteamericana.