La trampa: la serie alemana de seis capítulos que sorprende con un thriller psicológico

Por Susana Manzelli

Estrenada esta semana, La trampa (The Trap o Die Falle, según su título original) se ubicó rápidamente entre las series más vistas. La producción alemana, basada en la novela homónima de Melanie Raabe, tiene seis capítulos y combina misterio, suspenso y una historia de venganza.

La trama sigue a Lisa Konrad, una escritora exitosa que vive encerrada en su casa desde que presenció el asesinato de su hermana Anna, diez años atrás. Todo cambia cuando cree reconocer al responsable del crimen en un programa de televisión y decide poner en marcha un plan para atraparlo.

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Convencida de haber identificado al asesino, Lisa se niega a escuchar las advertencias de su terapeuta, quien le plantea que podría estar confundiendo los recuerdos con sus propios sueños. Lejos de abandonar su idea, la escritora diseña una trampa en la que ella misma se convierte en carnada para intentar resolver el misterio.

La protagonista es Friederike Becht, quien interpreta a una mujer atravesada por la inestabilidad psicológica y la agorafobia, pero decidida a descubrir la verdad sobre la muerte de su hermana. A lo largo de los episodios, la serie explora sus contradicciones y estados mentales, mientras mantiene la incertidumbre sobre lo que realmente ocurrió.