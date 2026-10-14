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La trampa: la serie alemana de seis capítulos que sorprende con un thriller psicológico

La producción tiene seis episodios y está basada en la novela de Melanie Raabe. Una escritora que vive aislada busca atraer al hombre que cree responsable de la muerte de su hermana.

14/10/2026 | 12:52Redacción Cadena 3 Rosario

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La Trampa, serie de Netflix.

FOTO: La Trampa, serie de Netflix.

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Susana Manzelli Por Susana Manzelli

Estrenada esta semana, La trampa (The Trap o Die Falle, según su título original) se ubicó rápidamente entre las series más vistas. La producción alemana, basada en la novela homónima de Melanie Raabe, tiene seis capítulos y combina misterio, suspenso y una historia de venganza.

La trama sigue a Lisa Konrad, una escritora exitosa que vive encerrada en su casa desde que presenció el asesinato de su hermana Anna, diez años atrás. Todo cambia cuando cree reconocer al responsable del crimen en un programa de televisión y decide poner en marcha un plan para atraparlo.

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Convencida de haber identificado al asesino, Lisa se niega a escuchar las advertencias de su terapeuta, quien le plantea que podría estar confundiendo los recuerdos con sus propios sueños. Lejos de abandonar su idea, la escritora diseña una trampa en la que ella misma se convierte en carnada para intentar resolver el misterio.

La protagonista es Friederike Becht, quien interpreta a una mujer atravesada por la inestabilidad psicológica y la agorafobia, pero decidida a descubrir la verdad sobre la muerte de su hermana. A lo largo de los episodios, la serie explora sus contradicciones y estados mentales, mientras mantiene la incertidumbre sobre lo que realmente ocurrió.

Lectura rápida

¿Qué serie se estrenó esta semana?
La trampa es la serie que se estrenó esta semana y se ha vuelto muy popular.

¿Quién es la autora de la novela en la que se basa la serie?
La serie está basada en la novela homónima de Melanie Raabe.

¿Cuál es la trama principal de la serie?
La trama sigue a Lisa Konrad, quien busca atrapar al asesino de su hermana tras reconocerlo en televisión.

¿Quién interpreta a la protagonista?
La protagonista, Lisa Konrad, es interpretada por Friederike Becht.

¿Qué temas explora la serie?
La serie explora la inestabilidad psicológica, la agorafobia y la búsqueda de la verdad sobre la muerte de la hermana de Lisa.

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