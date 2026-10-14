Filtraron los últimos mensajes de RJ Mitte antes de su muerte
El actor de Breaking Bad atravesaba un duro presente laboral.
14/10/2026 | 14:50Redacción Cadena 3
FOTO: RJ Mitte
En medio de la conmoción internacional por la muerte de RJ Mitte, el actor de 34 años que interpretó a Walter White Jr. en la aclamada serie Breaking Bad, se filtraron mensajes de texto privados que exponen las graves dificultades laborales y la discriminación que sufría en la industria del entretenimiento a causa de su parálisis cerebral.
El artista fue hallado sin vida en su domicilio de Brownsville, Texas, y su representante artístico confirmó que se trató de un suicidio.
Las conversaciones, reveladas por el medio británico Daily Mail, reflejan la creciente frustración y desesperación del actor ante la falta de oportunidades en producciones de envergadura.
“Estoy buscando cosas interesantes que hacer, recibo muchos guiones donde solo soy un accesorio... tres líneas como mucho”, escribía en 2022.
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En otros intercambios, Mitte apuntaba de forma directa contra los directores de casting por pasarlo por alto debido a su discapacidad: “Solo hago animación, nadie me quiere en pantalla. Es jodidamente molesto. Se ponen muy incómodos cuando pregunto por qué el personaje no puede ser discapacitado”.
A pesar de haber coprotagonizado una de las series más exitosas de la historia de la televisión entre 2008 y 2013, Mitte no volvió a conseguir un papel de semejante relevancia en los años posteriores.
Mientras las autoridades policiales de Texas completan las diligencias formales sobre el caso, compañeros de elenco como Bryan Cranston y figuras de la industria manifestaron su profundo pesar por la pérdida del actor, quien además se desempeñaba como un activo defensor de los derechos de las personas con discapacidad.
Lectura rápida
¿Quién fue RJ Mitte?
RJ Mitte fue un actor conocido por interpretar a Walter White Jr. en la serie Breaking Bad.
¿Qué ocurrió con RJ Mitte?
Mitte fue hallado sin vida en su domicilio en Brownsville, Texas, y se trató de un suicidio.
¿Qué dificultades enfrentaba en su carrera?
En mensajes filtrados, Mitte expresaba frustración por la falta de oportunidades y discriminación en la industria del entretenimiento.
¿Qué revelaron las conversaciones filtradas?
Las conversaciones, reveladas por Daily Mail, mostraban su desesperación ante ser considerado solo un accesorio en los guiones.
¿Cómo reaccionó la industria ante su muerte?
Compañeros de elenco como Bryan Cranston y figuras de la industria expresaron su profundo pesar por la pérdida de Mitte.