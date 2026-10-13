Santa Fe: proponen sancionar la "violencia digital" y uso dañino de inteligencia artificial

FOTO: En las escuelas primarias de Santa Fe estará prohibido el uso de celulares

La presidenta del Bloque de Diputados Provinciales Hacemos Santa Fe, Celia Arena, presenta un proyecto de ley para crear un sistema provincial para la prevención y abordaje integral de la violencia digital en el ámbito educativo.

El proyecto busca actualizar el Código de Faltas de Santa Fe para sancionar la violencia digital y el uso dañino de la inteligencia artificial. Arena sostiene que "no podemos dejar a los jueces sin herramientas contravencionales específicas" para abordar la manipulación por inteligencia artificial.

La diputada explica que la cuestión penal, regida por el Código Penal, corresponde al Congreso de la Nación. "Hay proyectos presentados desde hace más de tres años, pero aún no se han tratado", indica Arena. En este contexto, propone un enfoque provincial para evitar vacíos legales.

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El actual Código menciona solo imágenes reales, lo que crea una trampa, ya que "estas imágenes no son reales". Arena resalta que es fundamental establecer sanciones específicas "porque muchas veces se confunde con un juego, pero no es una travesura, tiene consecuencias, es violencia".

Este proyecto toma relevancia en medio del caso Desajusto, donde un adolescente de 14 años usó inteligencia artificial para crear imágenes falsas de desnudos de seis chicas, que luego viralizó. La situación se encuentra aún en investigación y se aguardan definiciones del Ministerio Público de la Acusación.