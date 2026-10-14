Industrial Next revoluciona la robótica con cambios de tareas en minutos, no semanas

Industrial Next se presentó en el escenario de Startup Battlefield durante el evento TechCrunch Disrupt 2026, donde reveló su innovador enfoque para la automatización en fábricas. Tradicionalmente, los robots y máquinas en las fábricas están programados para realizar una única tarea específica, lo que dificulta su reprogramación para nuevos productos, un proceso que puede tardar semanas o incluso meses. Sin embargo, esta empresa californiana busca cambiar esa realidad.

La startup desarrolla estaciones robóticas auto-contenidas impulsadas por modelos de inteligencia artificial que integran visión, contexto de tareas y movimiento. Según sus fundadores, esto permite reconfigurar una línea de producción en minutos, en lugar de semanas, sin necesidad de programación tradicional. El objetivo es facilitar la automatización de tareas complejas y delicadas que históricamente han requerido intervención humana.

Además, Industrial Next anunció una colaboración con el BMW Group Technology Office para evaluar su tecnología de manipulación robótica impulsada por inteligencia artificial. Esta asociación podría llevar a una mayor integración de sus soluciones en la industria automotriz.

Fundada en 2021 por Lukas Pankau y Allen Pan, ambos ex-empleados de Tesla, la idea surgió de las frustraciones que experimentaron al trabajar con equipos industriales obsoletos. Pankau, quien fue arquitecto eléctrico principal en Tesla, y Pan, quien lideró los esfuerzos de automatización de la fábrica, se dieron cuenta de que la tecnología de fabricación necesitaba ser renovada.

El primer encuentro entre Pankau y Pan fue inusual, ya que ocurrió cuando Pankau tropezó con Pan mientras este dormía en una pasarela de la fábrica tras una larga jornada. Aunque inicialmente no se llevaban bien, pronto descubrieron que compartían una obsesión por la eficiencia y habilidades complementarias.

Ambos continuaron pensando en las limitaciones del equipamiento industrial incluso después de dejar Tesla. Pankau, en un momento de aburrimiento en su trabajo en Waymo, y Pan, en Momenta, decidieron que era hora de actuar. "Nos dimos cuenta de que no estábamos haciéndonos más jóvenes y que seguíamos apasionados por el tema", comentó Pan. "Así que decidimos fundar la empresa".

La visión de Industrial Next es hacer que los robots sean verdaderamente flexibles, lo cual presenta un desafío diferente. Se necesita una enorme cantidad de datos de entrenamiento, y a diferencia de los modelos de IA que aprenden de internet, la robótica carece de los vastos conjuntos de datos necesarios para enseñar a las máquinas a realizar tareas físicas complejas.

Para superar este obstáculo, los robots de Industrial Next practican en un mundo virtual detallado que simula de cerca la física del mundo real. Las estaciones robóticas pueden ser reconfiguradas y combinadas a través de diferentes líneas de productos, y las nuevas tareas se enseñan mediante simulaciones y demostraciones, en lugar de scripts codificados.

Pankau compartió que algunas de sus estaciones de trabajo ya están siendo utilizadas en la fabricación de uno de los teléfonos inteligentes más populares del mundo, manejando tareas que los fabricantes habían intentado automatizar durante años, como el enhebrado de cables flexibles y la colocación de tapas de conectores. También mencionó una estación de "pelado de película", donde los robots eliminan película protectora de módulos de cámara y botones a una velocidad igual o superior a la humana, con una precisión del 100%.

"Comenzamos esta empresa porque ese es el tipo de rendimiento que deseábamos tener en Tesla, donde a menudo evitábamos estaciones robóticas porque no podíamos programarlas de manera efectiva con tecnologías tradicionales", explicó Pankau. "Ahora queremos llevar esto a tareas más complicadas que solo ensamblar un teléfono. Nuestro objetivo final es construir un automóvil completo sin que ningún humano lo toque".

Para conocer más sobre el Startup Battlefield y otros fundadores y capitalistas de riesgo que comparten sus perspectivas sobre la industria, se invitó a los asistentes a unirse a TechCrunch Disrupt, que se lleva a cabo esta semana en el centro de San Francisco.