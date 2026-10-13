Ciencia y tecnología: implante que restaura la visión en paciente con enfermedad de Stargardt

Science Corporation anunció que ha implantado su chip restaurador de visión, llamado PRIMA, en su primer paciente con enfermedad de Stargardt, una afección ocular hereditaria que deteriora gradualmente la visión central. En una presentación durante el evento TechCrunch Disrupt, el CEO de la compañía, Max Hodak, quien también es cofundador de Neuralink, explicó cómo el desarrollo de PRIMA se enmarca en su búsqueda de un nuevo interfaz cerebro-computadora (BCI).

Hodak indicó: "La retina es parte del sistema nervioso central. Consideramos que los implantes cocleares, las prótesis retinianas y las prótesis motoras son diferentes tipos de BCI". El CEO delineó una visión donde los BCI se expanden a una amplia gama de aplicaciones en tecnología médica, más allá de simplemente controlar computadoras.

El chip PRIMA ya está disponible comercialmente en Europa para pacientes que han perdido la vista a causa de la atrofia geográfica, una forma avanzada de degeneración macular relacionada con la edad. La empresa cree que este enfoque puede aplicarse a múltiples enfermedades, incluyendo la enfermedad de Stargardt, que actualmente se considera incurable.

Esta enfermedad afecta la retina externa, provocando la muerte gradual de las células sensibles a la luz del ojo, mientras que potencialmente preserva la retina interna, que transmite las señales visuales al cerebro. Esto causa un punto ciego central que se expande con el tiempo. Se estima que aproximadamente 150,000 personas en todo el mundo han perdido la visión debido a esta enfermedad.

"Una de las ventajas de este enfoque de dispositivo es que, al hablar de que el cerebro es una computadora, la visión es potencial eléctrico, como la actividad eléctrica a lo largo del nervio óptico. Eso es todo lo que la visión es para el cerebro, y si puedes hacer que el nervio óptico envíe señales correctamente al resto del cerebro, entonces puedes proporcionar visión", comentó Hodak.

La compañía indicó que su primer paciente con enfermedad de Stargardt recibió el implante PRIMA en mayo como parte de un ensayo en curso en el Sydney Eye Hospital en Australia. Durante la primera sesión de rehabilitación, el paciente vio una letra, y en la segunda, pudo leer una palabra.

Para utilizar el dispositivo, los pacientes se someten a un procedimiento de una hora que implanta un pequeño chip en la parte posterior del ojo, donde los fotorreceptores han degenerado. Luego, usan gafas equipadas con cámaras que transmiten una vista del mundo al chip. El implante funciona esencialmente como fotoreceptores artificiales.

Hodak explicó: "El dispositivo que este paciente tiene es un implante de dos milímetros por dos milímetros colocado en la parte posterior del ojo, por lo que es como mirar a través de una pajita. No es un gran campo de visión ni visión en color. Es un parche en su visión central donde... es en blanco y negro, pero es nítido. Es nítido en alto contraste, y así pueden ver un par de letras a la vez. El siguiente paso es hacer que el campo de visión sea más grande. Para hacer un implante más grande, tienes que lidiar con la curvatura del ojo, y necesitamos hacer los electrodos más pequeños para acercarnos a los niveles de detalle nativos".

Hodak también mencionó que la compañía tiene un camino claro hacia adelante. "Hay una próxima generación que se está trabajando y que estará en humanos el próximo año, y en los próximos cinco años, creo que podremos acercarnos bastante a la agudeza nativa".

Cuando Hodak fundó Science Corporation en 2021 después de dejar Neuralink, la compañía delineó planes para desarrollar ingeniería neural avanzada y tecnología de interfaz cerebro-computadora. Sin embargo, primero, la empresa quiere demostrar que sus métodos funcionan y desarrollar un negocio sostenible, razón por la cual trabaja en la restauración de la visión de personas con discapacidad visual.

En cuanto a la tecnología de interfaz cerebro-computadora de Science Corporation, ha mencionado que su sensor se implantará dentro del cráneo y descansará sobre el cerebro, a diferencia de un dispositivo de Neuralink, que se inserta directamente en el tejido cerebral.

La empresa ha declarado que cree que el dispositivo podría ayudar a abordar condiciones neurológicas, como el monitoreo de la actividad neurológica en pacientes con tumores cerebrales. "A corto plazo, vamos a aplicar nuestra primera indicación clínica, que no se ha anunciado públicamente, es una enfermedad neurodegenerativa que todos han oído hablar", comentó Hodak. "También estamos considerando el accidente cerebrovascular. Por ejemplo, si has perdido parte de tu cerebro porque ha estado muerto debido a un accidente cerebrovascular, si puedes conectar al cerebro profundo en dos áreas diferentes, puedes imaginar agregar nuevas áreas corticales, al igual que agregar nuevas áreas del cerebro en su totalidad, algo que simplemente no es posible con electrodos convencionales. Pero, diría que a largo plazo, la misión de la compañía es entender cómo el cerebro crea la mente y aprender a construir cerebros diseñados".

Hodak concluyó señalando que la compañía cree que muchas personas eventualmente usarán algún tipo de BCI. Aunque la empresa no está diseñando para "personas sanas de 40 años", considera que eventualmente las personas necesitarán algún tipo de BCI a los 60 o 70 años. "Queremos averiguar cómo extender no solo la vida útil, sino también la salud", afirmó Hodak.