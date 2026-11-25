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WhatsApp comenzó este miércoles 25 de noviembre el despliegue mundial de los mensajes programados, una función que permite establecer anticipadamente el día y la hora de envío de contenidos en conversaciones individuales y grupales.

La novedad fue anunciada por la compañía a través de su cuenta oficial de X, tras un período de pruebas en las versiones beta de Android e iOS que comenzó en octubre.

La implementación será gradual durante las próximas semanas, por lo que la disponibilidad de la herramienta dependerá de cada cuenta, dispositivo y versión de la aplicación.

Los usuarios podrán programar mensajes con una anticipación de entre 10 minutos y 14 días. La función admite textos, fotografías y videos, que aparecerán en la conversación del destinatario como cualquier otro mensaje.

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we did it, you can now schedule messages on WhatsApp — WhatsApp (@WhatsApp) November 25, 2026

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Entre sus posibles usos se encuentran el envío de saludos de cumpleaños a medianoche, recordatorios o comunicaciones con personas que residen en países con diferentes husos horarios.

WhatsApp también incorporará un apartado donde los usuarios podrán consultar los mensajes pendientes de envío y eliminarlos antes de que llegue el momento establecido.

Una de las principales características de la herramienta es que los mensajes se enviarán aunque el teléfono del remitente esté apagado, sin conexión a internet o sin batería.

La compañía aseguró, además, que los contenidos programados mantendrán el cifrado de extremo a extremo, el sistema de seguridad que protege las conversaciones personales dentro de la plataforma.

• Cómo programar un mensaje en WhatsApp

- Abrir una conversación individual o grupal.

- Escribir el mensaje o seleccionar la fotografía o el video que se desea enviar.

- Mantener presionado el botón de envío.

- Seleccionar la opción para programar el mensaje.

- Elegir la fecha y la hora de entrega.

- Confirmar la programación.