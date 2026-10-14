El papa León XIV se recupera tras cirugía de pulmón por cáncer en el hospital Gemelli

FOTO: El papa León pasó "una noche tranquila" en el hospital tras una cirugía por cáncer

ROMA (AP) — El papa León XIV pasó una noche tranquila en el hospital Gemelli tras una operación para extirpar el lóbulo inferior de su pulmón derecho y un diagnóstico confirmado de cáncer, informó el Vaticano en un comunicado el miércoles.

El Vaticano indicó que se proporcionaría más información más tarde en el día.

Las pruebas confirmaron un diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón, señaló el Vaticano a última hora del martes en un boletín médico tras la cirugía. Indicó que el diagnóstico se había barajado como una posibilidad debido a pruebas preoperatorias y se confirmó durante la operación.