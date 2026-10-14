El papa León XIV se recupera tras cirugía de pulmón por cáncer en el hospital Gemelli
El papa León XIV se encuentra en recuperación tras una operación en el hospital Gemelli, donde le extirparon el lóbulo inferior de su pulmón derecho. El diagnóstico de adenocarcinoma fue confirmado durante la intervención.
FOTO: El papa León pasó "una noche tranquila" en el hospital tras una cirugía por cáncer
ROMA (AP) — El papa León XIV pasó una noche tranquila en el hospital Gemelli tras una operación para extirpar el lóbulo inferior de su pulmón derecho y un diagnóstico confirmado de cáncer, informó el Vaticano en un comunicado el miércoles.
El Vaticano indicó que se proporcionaría más información más tarde en el día.
Las pruebas confirmaron un diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón, señaló el Vaticano a última hora del martes en un boletín médico tras la cirugía. Indicó que el diagnóstico se había barajado como una posibilidad debido a pruebas preoperatorias y se confirmó durante la operación.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con el papa León XIV?
El papa León XIV se sometió a una cirugía para extirpar el lóbulo inferior de su pulmón derecho.
¿Dónde fue la cirugía?
La cirugía se llevó a cabo en el hospital Gemelli en Roma.
¿Cuál fue el diagnóstico confirmado?
Se confirmó que el papa padece adenocarcinoma de pulmón.
¿Qué informó el Vaticano tras la cirugía?
El Vaticano comunicó que el papa pasó una noche tranquila y que se daría más información posteriormente.
¿Cuándo se realizó la cirugía?
La cirugía tuvo lugar el martes, y el diagnóstico fue confirmado ese mismo día.
[Fuente: AP]