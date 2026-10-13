Separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: testimonios y versiones contradictorias

Buenos Aires, 13 octubre (NA) -- Luego de la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, diversas versiones han circulado en los medios. El músico, en un momento de vulnerabilidad, declaró: "No estoy bien". Por su parte, la mujer señalada como la tercera en discordia negó haber estado involucrada y afirmó que "no hubo olor a sexo" cuando Prandi la encontró en compañía de Ortega.

En una breve aparición, Ortega se mostró a través de una rendija de una puerta, expresando su tristeza: "Es un momento triste, privado y espero que entiendan que lo quiero conservar en el ámbito privado. Esto -refiriéndose a asomarse por un hueco para dialogar- es muy antipático, no quiero hablar así, con la puerta cerrada, pero no estoy de ánimo. Estoy como puedo, no estoy bien, pero ya va a pasar".

Mariana Marx, acusada de ser la causa de la separación, respondió: "No me está gustando nada, es todo una mentira total. Cuando fui al estudio de Emanuel, había un asistente y, en un momento, apareció Julieta de sorpresa. Hablamos sobre mi libro, no había olor a sexo, como dicen y no pasó nada malo".

La ex pareja de Ortega, Ana Paula Dutil, también se pronunció al respecto, afirmando: "No tengo nada que ver, me separé hace muchos años y de común acuerdo. Del casamiento, me enteré por mis hijos. Creo que esto se va a solucionar, mis hijos quieren muchísimo a Julieta".

Dutil agregó que se aloja en la casa de Marx, quien la ha estado ayudando. La ex pareja de Ortega comentó: "Me preguntó a dónde podía grabar su libro y Emanuel me dijo que podía ir porque me ayudaba a mí. Cuando fue a grabar, no sé qué pasó, lamento si pasó algo y si supiera, no lo diría. Fue hace tres o cuatro meses".

Por otro lado, el periodista Daniel Gómez Rinaldi reveló que, al comunicarse con la familia de Ortega, se mencionó que el músico estaría "cansado" y que Prandi habría "obligado a casarse".

Además, Rinaldi mencionó que el entorno cercano a Ortega lo califica como "tóxica y celosa extrema", ya que supuestamente revisaba el celular de su pareja durante la relación. También se indicó que Prandi no era bien vista por la familia de Ortega, siendo Evangelina Salazar la única que la apoyaba.