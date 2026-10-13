Cerebras prevé un futuro donde cada hogar tendrá un asistente de IA personal

Andrew Feldman, CEO y cofundador de Cerebras Systems, compartió su visión sobre un futuro donde cada hogar cuente con un asistente de inteligencia artificial (IA) personal. Durante su presentación en el evento TechCrunch Disrupt 2026, Feldman expresó que no cree que este escenario esté muy lejos. "En realidad, no creo que eso esté muy lejos", afirmó al abordar lo que se necesita para que la IA se convierta en un electrodoméstico común.

Feldman destacó los avances en agentes de IA para consumidores, como Muse de Meta y Instinct, una startup valorada en 10 mil millones de dólares, como ejemplos de cómo la IA está encontrando su lugar entre los usuarios cotidianos. Para él, el futuro de la IA en el hogar implica asistentes que funcionarán localmente. "Al igual que tu teléfono celular, realizarán parte del trabajo en el dispositivo y parte de la nube", explicó. Agregó que estos asistentes aprenderán a conocer bien a sus usuarios y estarán protegidos por un perímetro de seguridad. Además, tendrán acceso a tarjetas de crédito y podrán realizar compras en nombre de sus usuarios, lo que, según él, tendrá un impacto significativo en la mejora de nuestras vidas.

Como fabricante de chips, la visión de Feldman sobre un electrodoméstico de IA es, sin duda, atractiva. No obstante, también es un usuario de IA personal, utilizando "una colección de agentes" para organizar su calendario y obtener información sobre las personas con las que tiene llamadas. A pesar de que la IA ya realiza muchas de las tareas que antes hacíamos manualmente, Feldman se siente emocionado por las nuevas posibilidades que se abrirán. Sin embargo, dejó en manos de otros emprendedores la tarea de descubrir cuáles podrían ser estas innovaciones.

Feldman destacó: "Una de las razones por las que me encanta estar en infraestructura es porque no necesito la idea orientada al consumidor... Me gusta construir las plataformas sobre las cuales las ideas de otras personas pueden despegar".