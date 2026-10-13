Ataque a tiros en Oroño y Brown: cuatro imputados quedaron en prisión preventiva

Cuatro personas fueron imputadas por una tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en una causa que investiga un ataque a tiros ocurrido en la madrugada del 23 de septiembre en la intersección de bulevar Oroño y Brown, en Rosario. Tras la audiencia realizada el 9 de octubre en el Centro de Justicia Penal, el juez de primera instancia Gasparri dispuso la prisión preventiva de Daniel S., Ricardo A., Luisina A. y Lucía A. hasta el 5 de febrero de 2027.

El fiscal Ignacio Hueso atribuyó a los cuatro imputados haber participado, con distintos roles, de un ataque armado contra J. M. B., quien recibió un disparo en el miembro inferior derecho. Según la reconstrucción de la Fiscalía, la agresión se produjo alrededor de la 1.15, luego de una discusión ocurrida unos 30 minutos antes en la zona de Pichincha.

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La acusación sostiene que los involucrados se trasladaron de manera coordinada hasta Oroño y Brown y que, una vez allí, dos de ellos descendieron de un vehículo armados y dispararon contra la víctima en reiteradas oportunidades. En total, se habrían efectuado al menos siete disparos. La secuencia terminó cuando uno de los atacantes habría sufrido un desperfecto en su arma, tras lo cual los agresores escaparon en los vehículos en los que habían llegado.

De acuerdo con la imputación, Daniel S. y Ricardo A. descendieron en el lugar del ataque portando dos armas de fuego, una pistola cromada y un revólver, y dispararon directamente contra la víctima. Ambos fueron imputados como coautores de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y de portación de arma de fuego de guerra, también en calidad de coautores.

La Fiscalía también atribuyó un papel activo a Luisina A., quien se habría trasladado como acompañante en una motocicleta azul de 110 centímetros cúbicos. Según la acusación, la mujer participó de la discusión previa e incentivó el accionar de los tiradores durante el ataque.

En tanto, Lucía A. fue imputada por integrar el grupo que se desplazó coordinadamente hacia la escena en la motocicleta. Para la Fiscalía, su presencia junto a Luisina A. y los ejecutores armados habría contribuido a brindar apoyo y cobertura, además de facilitar el acorralamiento de la víctima.

La investigación también involucra a A. P. B., quien ya había sido imputado en la causa y es señalado como el conductor de un Renault Logan negro utilizado para trasladar a parte del grupo. Según la reconstrucción fiscal, salió alrededor de las 00.50 desde el complejo ubicado en Juan XXIII y Solís y se dirigió hacia la zona del ataque, en coordinación con la motocicleta.

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La acusación sostiene que el conductor posicionó el automóvil para permitir el descenso de los agresores y permaneció con el motor encendido mientras se desarrollaba el ataque. Luego escapó a gran velocidad y habría permitido que uno de los involucrados descendiera en Cafferata y Tucumán. Además, según la Fiscalía, dentro del vehículo se encontraron un machete de unos 60 centímetros, debajo del asiento del conductor, y dos teléfonos celulares pertenecientes a los presuntos ejecutores.

Con las imputaciones formalizadas, el juez dispuso que los cuatro acusados permanezcan en prisión preventiva hasta el 5 de febrero de 2027, mientras avanza la investigación para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar las responsabilidades penales de cada uno de los involucrados.

Las atribuciones detalladas corresponden a la hipótesis presentada por la Fiscalía durante la audiencia y deberán ser examinadas en el desarrollo del proceso judicial.