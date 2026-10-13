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Muestra Industrial de Rafaela Notas

Rafaela, epicentro de tres días de industria y negocios: la Muestra Industrial abre sus puertas

La apertura oficial será este miércoles 14 de octubre, a las 12, en la Sociedad Rural de Rafaela. La primera jornada reunirá a referentes del sector productivo y continuará con una conferencia del ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini.

13/10/2026 | 20:13Redacción Cadena 3 Rafaela

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RAFAELA, EPICENTRO DE TRES DÍAS DE INDUSTRIA Y NEGOCIOS: la muestra industrial abre sus puertas

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Rafaela se prepara para recibir una primera edición de la Muestra Industrial “En el Centro de Todo”, que comenzará este miércoles 14 de octubre y se extenderá hasta el viernes 16 en el predio de la Sociedad Rural de Rafaela.

El encuentro, organizado por  NC Producciones junto al Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR), reunirá a empresarios, industriales, funcionarios, especialistas y representantes de instituciones vinculadas con el desarrollo productivo.

La apertura oficial está prevista para las 12:00, con la participación de autoridades locales, provinciales y nacionales, quienes darán inicio a tres jornadas de exposiciones, conferencias, rondas de negocios y espacios de vinculación empresarial.

La propuesta busca posicionar a Rafaela como punto de encuentro del entramado industrial de la Región Centro, promoviendo el intercambio de experiencias, la generación de oportunidades comerciales y el debate sobre los desafíos que enfrenta la producción argentina.

Gustavo Puccini analizará el presente y los desafíos de la producción santafesina

Tras la apertura institucional, a las 12:45, se desarrollará el panel “Santa Fe en el centro de la producción argentina”, que tendrá como protagonista al ministro de Desarrollo Productivo de la provincia, Gustavo Puccini.

La conversación será presentada y moderada por Mauricio Rizzotto, empresario rafaelino, presidente de la Comisión de Industrias del CCIRR y vicepresidente de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE).

Durante el encuentro se analizará el lugar que ocupa Santa Fe dentro del entramado productivo nacional, sus principales fortalezas industriales y las condiciones necesarias para transformar esa capacidad en mayores niveles de inversión, competitividad, exportaciones y desarrollo.

El panel permitirá abordar los desafíos que enfrenta el sector industrial en el actual contexto económico y las oportunidades de crecimiento para las empresas santafesinas.

Tres jornadas para impulsar la industria y generar negocios

La Muestra Industrial continuará durante el miércoles, jueves y viernes con una agenda que incluirá conferencias de especialistas, representantes del sector empresarial y funcionarios de distintas provincias.

Uno de los ejes centrales será la participación de la Región Centro, con representantes de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, quienes debatirán sobre integración productiva, desarrollo regional y articulación entre el sector público y privado.

Además, se realizarán tres rondas de negocios orientadas a vincular empresas industriales con grandes compradores, supermercados, distribuidores y proveedores de distintos sectores.

La iniciativa busca generar nuevas oportunidades comerciales y fortalecer las relaciones entre empresas de la región y otros mercados.

La Muestra Industrial “En el Centro de Todo” se desarrollará los días 14, 15 y 16 de octubre, en la Sociedad Rural de Rafaela, ubicada en avenida Brasil 497.

El ingreso a la exposición será libre y gratuito durante las tres jornadas. Para participar de las conferencias y rondas de negocios será necesario contar con el Acceso Full.

La agenda completa y las opciones de inscripción están disponibles en el sitio oficial de la ?Muestra Industrial.

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