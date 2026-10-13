Femicidio de Bárbara: "No nos conforman con un detenido, eran más", denunció la madre

FOTO: Femicidio de Bárbara en Rosario: “Queremos justicia y que no quede todo en la nada”, reclamó su mamá

“Nosotros queremos los que faltan”. Con esas palabras, Blanca, la madre de Bárbara, resumió el reclamo que la llevó a manifestarse frente al Centro de Justicia Penal de Rosario, acompañada por familiares, amigos y organizaciones sociales. La joven, de 25 años, fue encontrada sin vida en una pensión ubicada en Juan José Paso e Ibarra, y su familia exige que se esclarezcan las circunstancias del crimen y se investigue a todas las personas que podrían aportar información sobre lo ocurrido.

La protesta se realizó en medio del dolor por la pérdida y de los cuestionamientos de la familia hacia la respuesta de las autoridades durante la búsqueda de la joven. Por el femicidio hay un expolicía detenido, pero sus allegados consideran que esa detención no alcanza para dar por esclarecido el caso y reclaman que la investigación avance sobre otras posibles responsabilidades.

“No queremos que quede todo en la nada con que ya hay uno. No, eran más. Y hoy pudimos comprobar que eran muchos”, sostuvo Blanca durante una entrevista con el móvil Cadena 3 Rosario. La mujer aseguró que, cuando encontraron a su hija, había otras personas reunidas en el mismo lugar y cuestionó que, según la información que recibió, hasta el momento no se les hubiera informado sobre nuevas detenciones.

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“Cuando encontraron a mi hija en ese lugar tirada, en ese mismo lugar estaban reunidas personas comiendo pizza”, relató. En ese sentido, pidió que se determine quiénes estaban allí, qué sabían sobre lo sucedido y si existen otras personas cuya participación o responsabilidad deba investigarse. Se trata de interrogantes planteados por la familia que deberán ser esclarecidos en el marco de la causa judicial.

El reclamo por una investigación exhaustiva está atravesado también por las circunstancias en las que se produjo la búsqueda de Bárbara. Blanca denunció que, cuando intentó realizar la denuncia, no se la recibieron y que fueron los propios familiares y las amigas de la joven quienes recorrieron distintos lugares para encontrarla.

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“Nosotros encontramos porque nos movimos con todas sus amigas, la familia, nuestra familia, nos buscamos por todos lados hasta que nosotros la encontramos”, contó. Y cuestionó la falta de respuestas que, según su testimonio, recibieron de la Policía: “Si no fuera porque nosotros nos movíamos, todavía estaríamos buscando, no lo hubiéramos encontrado todavía”.

De acuerdo con la información aportada por sus allegados, la última comunicación de Blanca con su hija fue el jueves por la noche. Durante el viernes, las amigas dejaron de tener noticias de la joven y comenzaron a buscarla. Más tarde, una de las hermanas recibió información sobre el último traslado de Bárbara y, a partir de ese dato, la familia salió a recorrer distintos lugares. Según relató Blanca, un conductor de una aplicación de viajes también aportó información que permitió orientar la búsqueda hacia el sitio donde finalmente fue hallada.

La madre cuestionó que, pese a la presencia de otras personas en el lugar, inicialmente solo se detuviera a un sospechoso. “Tendrían que haber llevárselo a todos y largarlos si no tenían nada que ver”, manifestó, al plantear que todas las personas que pudieran tener información relevante debían ser identificadas y que sus posibles responsabilidades debían determinarse a partir de la investigación.

A la incertidumbre por el avance de la causa se sumó la dificultad para obtener respuestas de la Fiscalía. Blanca contó que, al presentarse allí, le dijeron que no había nadie disponible para atenderla y que tendría que continuar reclamando una entrevista con la fiscal. Su intención, explicó, era ser escuchada y conocer qué medidas se estaban tomando para esclarecer la muerte de su hija.

Mientras tanto, la familia atraviesa el duelo y enfrenta otra preocupación: los hijos pequeños de Bárbara, que quedaron sin su madre. Durante la movilización, Blanca estuvo acompañada por familiares, amigos, organizaciones sociales y otras mujeres que atravesaron situaciones similares. Ese respaldo, destacó, fue importante para sostener el reclamo en un momento de profundo dolor.

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“Justicia, justicia, que no quede como otros casos que no se resolvieron y pasaron años y no se resolvieron. Yo quiero que se haga justicia y se haga pronto”, expresó. La demanda no se limita a conseguir una condena, sino que incluye el esclarecimiento de lo ocurrido, la identificación de posibles responsabilidades y una respuesta judicial que evite que las dudas de la familia queden sin resolver.

La manifestación frente al Centro de Justicia Penal volvió a poner en primer plano la exigencia de una investigación exhaustiva en los casos de violencia de género, así como la importancia de que las denuncias por desaparición sean recibidas y las búsquedas se activen con urgencia. Para Blanca, la prioridad es que la causa avance y que la detención ya concretada no cierre las preguntas que todavía esperan respuesta.

“Justicia por mis hijas”, dijo al referirse a su reclamo y a la fuerza que necesita para acompañar a sus nietos. Con el acompañamiento de quienes se acercaron a la movilización, la familia de Bárbara insiste en que el caso no quede impune y exige que la Justicia determine qué pasó y quiénes fueron responsables de la muerte de la joven.

Informe de Agostina Meneghetti.