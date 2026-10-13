El Barcelona goleó en Champions League y es líder junto a Arsenal y Sporting de Lisboa

El Barcelona logró una contundente victoria de 4 a 1 frente al Galatasaray de Turquía, lo que lo posiciona como líder en la UEFA Champions League, gracias a su diferencia de gol. El conjunto catalán acumula seis puntos, igualando así a Arsenal (Inglaterra) y Sporting de Lisboa (Portugal), quienes también se llevaron el triunfo en sus encuentros.

En un partido donde la ofensiva del "Barsa" brilló, los goles fueron anotados por Joao Cancelo, Fermín López, Anthony Gordon y Karim David-Adeyemi. El único tanto del equipo turco fue marcado por Aleksey Batrakov, quien abrió el marcador en el primer tiempo.

Este martes, el Arsenal se impuso con un 3 a 0 ante el Lille de Francia, con anotaciones de Jurrien Timber, Eberechi Eze y Bukayo Saka. Por su parte, el Sporting de Lisboa también cumplió con su tarea al vencer 2 a 0 al Lille, gracias a los goles de Luis Suárez e Issa Doumbia.

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Detrás de los tres líderes, se encuentra el Bayern Múnich de Alemania con cuatro puntos, tras empatar 3 a 3 con el Viking FC de Noruega en un emocionante partido que comenzó con el equipo alemán en desventaja 2 a 0. Los goles para los noruegos fueron anotados por Gianni Stensness, Peter Christiansen y Herman Haugen, mientras que Harry Kane anotó dos goles y Luis Díaz completó el marcador para el Bayern.

El Atlético Madrid le ganó al Manchester United

El Atlético Madrid tuvo una destacada actuación al vencer 2 a 0 al Manchester United de Inglaterra. Pablo Barrios abrió el marcador en el primer minuto, y Ademola Lookman sentenció el encuentro con un gol a los 34 minutos de la segunda mitad. En el conjunto dirigido por Diego Simeone, los argentinos Cristian "Cuti" Romero, Giuliano Simeone y Julián Álvarez fueron titulares.

Lautaro Martínez anotó un doblete, pero no fue suficiente

El Inter de Italia, que también jugó este martes, perdió 4 a 3 ante el Brujas de Bélgica, a pesar de que Lautaro Martínez logró marcar dos goles. El triplete de Nikolo Tresoldi para el equipo belga fue determinante, y Romeo Vermant selló el resultado final. El Inter, que ha tenido un inicio complicado, se encuentra en el último lugar de su grupo.

Resultados de la jornada de Champions League

Sabah (Azerbaiyán) 2 - 0 Slavia Praga (Rusia)

Lens (Francia) 0 - 2 Sporting Lisboa (Portugal)

Villarreal (España) 3 - 1 Nápoli (Italia)

Viking (Noruega) 3 - 3 Bayern Múnich (Alemania)

Atlético Madrid (España) 2 - 0 Manchester United (Inglaterra)

Inter (Italia) 3 - 4 Brujas (Bélgica)

RB Leipzig (Alemania) 1 - 0 PSV (Países Bajos)

Galatasaray (Turquía) 1 - 4 Barcelona (España)

Arsenal (Inglaterra) 3 - 0 Lille (Francia)