Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este miércoles 14 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Córdoba se encuentra cubierto con nubes. La temperatura actual es de 13°, con una sensación térmica de 13°. La humedad es del 92%, lo que genera una sensación de frescura. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el oeste.

El clima hoy miércoles 14 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 19°. Las condiciones de viento serán suaves, con una velocidad de 2 m/s. La alta humedad y el cielo cubierto caracterizarán la jornada, sin probabilidades de lluvias.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. El jueves 15 de octubre, la mínima será de 10° y la máxima de 21°, con cielo parcialmente nublado. El viernes 16 de octubre, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 19°, con probabilidad de lluvias ligeras. El sábado 17 de octubre, se prevé una mínima de 12° y una máxima de 15°, con lluvias moderadas. Para el domingo 18 de octubre, se espera una mínima de 13° y una máxima de 22°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el lunes 19 de octubre, la mínima será de 12° y la máxima de 21°, con cielo cubierto.