Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este miércoles 14 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Mendoza se presenta con nubes cubiertas. La temperatura actual es de 11°, con una sensación térmica de 11°. La humedad alcanza el 77%, lo que genera un ambiente algo fresco. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 4 m/s desde el sur.

El clima hoy miércoles 14 de octubre

Para este miércoles 14 de octubre, se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 15°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que no superarán los 5 m/s. La humedad se mantendrá en niveles altos, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta más fría. No se anticipan lluvias, pero el cielo permanecerá mayormente nublado a lo largo del día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones de lluvia. El jueves 15 de octubre, se prevé una mínima de 10° y una máxima de 17°, con posibilidad de lluvias ligeras. El viernes 16 de octubre, la mínima será de 13° y la máxima de 17°, también con lluvias ligeras. Para el sábado 17 de octubre, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 20°, con cielos parcialmente nublados. Finalmente, el domingo 18 de octubre, se espera una mínima de 15° y una máxima de 22°, con lluvias ligeras nuevamente. El lunes 19 de octubre, el clima mejorará con una mínima de 14° y una máxima de 25°, bajo un cielo despejado.