Clima en CABA: cómo estará el tiempo este miércoles 14 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en CABA.

Ahora

En este momento, el cielo en CABA presenta nubes cubiertas, con una temperatura actual de 14°. La sensación térmica es de 15°. La humedad se encuentra en un 85%, lo que genera una atmósfera bastante pesada. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 4 m/s desde el sureste, contribuyendo a la sensación de frescura.

El clima hoy miércoles 14 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 14° y una máxima de 21°. A lo largo del día, el cielo permanecerá mayormente nublado, sin probabilidades de lluvias. La humedad alta y el viento leve mantendrán una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas de la mañana.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA traerán cambios en las condiciones climáticas. El jueves 15 de octubre, se espera una mínima de 13° y una máxima de 20°, con posibilidad de lluvias ligeras. El viernes 16 de octubre, la temperatura oscilará entre 11° y 17°, también con lluvias ligeras. Para el sábado 17 de octubre, se anticipa un cielo despejado, con mínimas de 9° y máximas de 16°. El domingo 18 de octubre, se prevé un clima similar, con mínimas de 9° y máximas de 15°. Finalmente, el lunes 19 de octubre, la temperatura variará entre 12° y 16°, con cielo despejado.